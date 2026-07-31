Oficjalny plakat i polski tytuł do "Teenage Sex and Death at Camp Miasma"

Jak donosi Velvet Spoon, najnowszy film w reżyserii Jane Schoenbrun wejdzie do polskich kin jako "Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma"!

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Dodatkowo poznaliśmy datę premiery filmu w polskich kinach – 4 września, zaledwie kilka tygodni po premierze amerykańskiej.

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Na dnie jeziora jest dziura. To z niej pochodzą filmy.

Młoda, utalentowana reżyserka Kris (Hannah Einbinder) dostaje od studia filmowego szansę życia – ma nakręcić remake kultowej serii horrorów "Camp Miasma", która cieszyła się ogromną popularnością w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Aby znaleźć inspirację, udaje się na spotkanie z Billy (Gillian Anderson), która grała główną rolę w pierwowzorze projektu. Wizyta u ekscentrycznej aktorki szybko przeradza się w coś więcej niż zwykły wywiad.

"Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma" zadebiutowała na festiwalu w Cannes, gdzie szturmem zdobyła serca krytyków i widzów – a także prestiżową nagrodę w sekcji Un Certain Regard. Najnowszy film Jane Schoenbrun ma obecnie 100% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, a widzowie wychodzą z seansów zachwyceni.

Choć film Jane Schoenbrun opowiada o powstawaniu fikcyjnej serii horrorów, sam w sobie horrorem nie jest, a zaledwie czerpie z jego estetyki. To przepiękna pod względem wizualnym kinofilska uczta opowiadająca przede wszystkim o bezgranicznej miłości do kina. I o tym, jak ta miłość zmienia nasze życie.

W centrum tej opowieści stoją dwie aktorki reprezentujące dwa różne pokolenia. Legendarna Gillian Anderson wciela się w rolę ekscentrycznej diwy, a znana z serialu "Komediantki" Hannah Einbinder w niepewną swojej pozycji, ale utalentowaną reżyserkę. Razem tworzą najbardziej elektryzujący ekranowy duet tego roku.

Źródło: Velvet Spoon