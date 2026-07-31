"Street Fighter" z nowym materiałem. Ryu kontra Blanka w efektownej zapowiedzi

Wytwórnia Paramount Pictures zaprezentowała nowy materiał promocyjny z filmu "Street Fighter", który skupia się na starciu Blanki i Ryu. W zapowiedzi można zobaczyć między innymi Jasona Momoę wcielającego się w Blankę oraz Andrewa Kojiego jako legendarnego Ryu.

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Akcja filmu została osadzona w 1993 roku. Skłóceni wojownicy Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo) zostają ponownie wciągnięci do walki, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang) rekrutuje ich do kolejnej edycji World Warrior Tournament – brutalnego turnieju, w którym stawką jest znacznie więcej niż zwycięstwo. Szybko okazuje się jednak, że za widowiskowymi pojedynkami kryje się niebezpieczny spisek. Ryu i Ken będą musieli nie tylko zmierzyć się z potężnymi przeciwnikami, ale również stanąć naprzeciw własnych demonów i dawnego konfliktu. Jeśli zawiodą, konsekwencje będą ostateczne.

Za reżyserię odpowiada Kitao Sakurai, który zapowiada wierną adaptację kultowej serii gier. Film ma przenieść na wielki ekran wszystko to, z czego słynie marka – widowiskowe pojedynki, kultowe techniki pokroju Hadoukena, efektowne kopnięcia oraz galerię najbardziej rozpoznawalnych bohaterów uniwersum.

Nowy materiał promocyjny koncentruje się na pojedynku Blanki z Ryu i daje kolejną próbkę tego, jak twórcy zamierzają odtworzyć charakterystyczny styl walk znany z gier. Dla fanów serii to kolejna okazja, by zobaczyć w akcji jedną z najbardziej wyczekiwanych ekranizacji gier wideo przyszłego roku.

Produkcja trafi do kin 16 października 2026 roku.

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Źródło: Paramount Pictures