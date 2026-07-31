Psi Patrol i dinozaury – przedpremierowe seanse z konkursami

Kontynuacja przygód Psiego Patrolu na wielkim ekranie! Tym razem pieski znajdą się na tajemniczej wyspie pełnej dinozaurów, gdzie czekać je będzie niesamowita przygoda i mnóstwo akcji ratunkowych do wykonania!

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Dzielne psiaki z Psiego Patrolu trafiają na nieznaną, tropikalną wyspę pełną dinozaurów po tym, jak ich statek rozbija się w wyniku gwałtownego sztormu. Na wyspie spotykają szczeniaka Rexa, który od lat jest uwięziony na wyspie i jest prawdziwym ekspertem od wszystkiego, co związane z pradawnymi gadami. Sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy odwieczny rywal piesków, burmistrz Humdinger, zaczyna pozyskiwać surowce, aby wykorzystać naturalne zasoby wyspy. Nieświadomie doprowadza do erupcji ogromnego, uśpionego wulkanu. Psiaki stają w obliczu serii ryzykownych akcji ratunkowych — większych i bardziej niebezpiecznych niż kiedykolwiek wcześniej. Muszą powstrzymać Humdingera, zanim wszystko na wyspie bezpowrotnie wyginie.

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Źródło: Helios / informacja prasowa