Samara Weaving ma zostać nową Emmą Frost w MCU

Marvel Studios jest coraz bliżej skompletowania obsady nowego filmu o X-Menach. Choć podczas tegorocznego panelu w Hall H na Comic-Conie nie padły żadne informacje na temat mutantów, za kulisami trwają intensywne prace nad castingiem.

Wczytywanie...

Według informacji serwisu "Deadline", faworytką do roli Emmy Frost została Samara Weaving. Źródła portalu twierdzą, że po spotkaniach z wieloma kandydatkami reżyser Jake Schreier oraz szef Marvel Studios Kevin Feige podjęli decyzję właśnie na początku tego tygodnia. Samo Marvel Studios odmówiło komentarza w sprawie tych doniesień.

Jak podkreśla "Deadline", mimo że tego lata najwięcej mówi się o castingu do nowego filmu o Jamesie Bondzie, to właśnie obsada X-Menów jest obecnie jednym z najbardziej aktywnych procesów castingowych w Hollywood. Schreier i przedstawiciele Marvela od kilku tygodni przesłuchują aktorów do najważniejszych ról, a największą uwagę poświęcono właśnie postaci Emmy Frost. Ostateczna lista kandydatek miała zostać przetestowana tuż po amerykańskim Dniu Niepodległości, a przesłuchanie Weaving miało okazać się bezkonkurencyjne.

Emma Frost zadebiutowała w komiksach o X-Menach w latach 80. jako potężna telepatka i początkowo była jedną z przeciwniczek mutantów. Z biegiem lat bohaterka przeszła jednak znaczącą przemianę, stając się jedną z kluczowych członkiń drużyny X-Men. Na dużym ekranie ostatnio wcielała się w nią January Jones w filmach "X-Men: Pierwsza klasa" oraz "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie".

Jeśli doniesienia "Deadline" się potwierdzą, Samara Weaving będzie jedną z pierwszych oficjalnie wybranych aktorek do nowej ery X-Menów w Marvel Cinematic Universe. Na razie pozostaje jednak czekać na oficjalne potwierdzenie ze strony studia. A Wam jakby podobał się ten wybór?

Źródło: Deadline