Niesamowity Spider-Man! "Całkiem nowy dzień" bije rekord "Avengers: Koniec gry"

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" rozpoczął kinowy podbój od historycznego wyniku. Nowa odsłona przygód Człowieka-Pająka zarobiła podczas pokazów przedpremierowych aż 72 miliony dolarów w amerykańskich kinach, ustanawiając nowy rekord otwarć przedpremierowych.

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Według najnowszych danych z piątkowego poranka, wynik filmu należącego do Sony Pictures Entertainment okazał się znacznie wyższy od wcześniejszych prognoz. Początkowo szacunki wskazywały na niższą kwotę, jednak w późnych godzinach wieczornych sprzedaż biletów gwałtownie wzrosła. Skala zainteresowania była na tyle duża, że studio miało problemy z szybkim podliczeniem wyniku.

Tym samym "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" pobił dotychczasowy rekord należący do "Avengers: Koniec gry", który w 2019 roku zgromadził 60 milionów dolarów z pokazów przedpremierowych. Co istotne, obecny wynik obejmuje również specjalne seanse dla członków programu Prime Video, które odbyły się w środowy wieczór, oraz pokazy rozpoczęte w czwartek od godziny 12:00.

Tak mocny start oznacza, że "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zmierza po otwarcie przekraczające 100 milionów dolarów już w pierwszy dzień wyświetlania razem z pokazami przedpremierowymi. Do tej pory takiego wyniku dokonało zaledwie pięć filmów w historii amerykańskiego box office’u.

Na liście znajdują się:

Warto zauważyć, że cztery największe otwarcia na tej liście – poza "Avengers: Wojna bez granic" – miały pokazy przedpremierowe przekraczające 45 milionów dolarów. Wynik „Brand New Day” plasuje więc film w absolutnej czołówce największych premier w historii.

Źródło: Deadline