Alexander Skarsgård jako wiklinowy mąż. Jest zwiastun baśniowego "Wicker"

Black Bear opublikowało zwiastun "Wicker", nietuzinkowego romansu z elementami fantasy i czarnej komedii.

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Film przedstawiany jest jako odważna komediowa baśń o seksie, małżeństwie i absurdach społecznych konwenansów. Główną bohaterką jest wykluczona przez lokalną społeczność rybaczka, grana przez Olivię Colman, która zleca miejscowemu koszykarzowi (Peter Dinklage) stworzenie dla niej idealnego męża z wikliny.

Nieoczekiwanie wiklinowy mąż, w którego wciela się Alexander Skarsgård, okazuje się kimś znacznie bardziej niezwykłym, niż mogła przypuszczać. Jego wrażliwość i niezwykła natura budzą w kobiecie nowe uczucia, a jednocześnie wywołują falę zazdrości, fascynacji i konfliktów, które zaczynają zagrażać całej społeczności niewielkiej wioski.

W obsadzie znaleźli się także Richard E. Grant, Elizabeth Debicki, Marli Siu, Nabhaan Rizwan oraz Ella Bruccoleri.

Za reżyserię odpowiada duet Alex Huston Fischer i Eleanor Wilson, którzy przygotowali również scenariusz na podstawie opowiadania "The Wicker Husband" autorstwa Ursuli Wills-Jones. Produkcja trafi do limitowanej dystrybucji kinowej 23 października i już teraz zapowiada się jako jedna z najbardziej oryginalnych premier jesieni.

Oto zwiastun:

Źródło: Black Bear