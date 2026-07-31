Makabryczna guwernantka i czarny humor w pełnym zwiastunie "Victorian Psycho"

Studio Bleecker Street zaprezentowało pełny zwiastun "Victorian Psycho", horroru kostiumowego z elementami czarnej komedii, którego światowa premiera odbyła się podczas tegorocznego Festiwalu Filmowego w Cannes. Produkcja trafi do kin jesienią tego roku.

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Główną bohaterką filmu jest ekscentryczna guwernantka Winifred Notty, grana przez Maikę Monroe, która przybywa do odizolowanej posiadłości Ensor House z zamiarem wzorowego wykonywania swoich obowiązków. Opiekuje się dwójką dzieci, prowadzi lekcje, opowiada im bajki na dobranoc i tylko żartuje z pomysłu zjadania dzieci. Z czasem pobyt w ponurej rezydencji oraz coraz lepsze poznawanie sekretów i wynaturzeń rodziny Pounds sprawiają jednak, że Winifred coraz trudniej trzymać się pierwotnego planu. Wszystko wskazuje na to, że w domu kryje się znacznie więcej szaleństwa, niż można było przypuszczać.

Film powstał na podstawie powieści Virginii Feito, która odpowiada również za scenariusz. Początkowo główną rolę miała zagrać Margaret Qualley, jednak ostatecznie zastąpiła ją Maika Monroe. W obsadzie znaleźli się także Jason Isaacs jako pan Pounds, Thomasin McKenzie jako panna Lamb, Amy De Bhrún, Jacobi Jupe oraz Ruth Wilson.

Za reżyserię odpowiada Zachary Wigon, czyli twórca dobrze ocenianego thrillera "Sanctuary".

Źródło: Bleecker Street