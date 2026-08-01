Inde Navarrette potwierdza rozmowy z Marvelem. Czy to nowa Mystique?

Castingi do nowych "X-Men" w Marvel Studios wyraźnie nabierają tempa. Po niedawnych informacjach, że Samara Weaving wcieli się w Emmę Frost (informowaliśmy Was o tym TUTAJ), pojawiły się kolejne informacje dotyczące obsady. Tym razem chodzi o postać Mystique.

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Inde Navarrette, która zwróciła na siebie uwagę rolą w filmie "Obsesja", potwierdziła, że spotkała się z reżyserem nadchodzących "X-Men", Jake'em Schreierem, aby porozmawiać o projekcie. Aktorka nie zdradziła, jakiej roli dotyczyły rozmowy, jednak przyznała, że bardzo podobało jej się to, co Schreier zrobił przy okazji "Thunderbolts".

To, co Jake zrobił z "Thunderbolts", przypomniało mi to, co kiedyś kochałam w Marvelu. Film był napędzany bohaterami i nie mogłam przestać mówić o tym, jak bardzo doceniam jego podejście.

Zapytana, którą postać z uniwersum Marvela chciałaby zagrać, bez chwili wahania wskazała Mystique. Nie oznacza to jednak, że właśnie tę rolę omawiała podczas spotkania z reżyserem. W mediach społecznościowych pojawiły się już pierwsze reakcje fanów. Część z nich uważa, że Navarrette lepiej pasowałaby do roli Kitty Pryde, choć na tym etapie Marvel Studios nie potwierdziło żadnych decyzji castingowych.

Wiadomo natomiast, że Rebecca Romijn powróci jako Mystique w "Avengers: Doomsday", ponownie wcielając się w bohaterkę po blisko dwóch dekadach. W filmach serii "X-Men" młodszą wersję postaci grała również Jennifer Lawrence.

Po wydarzeniach z "Avengers: Secret Wars" to właśnie mutanci mają stać się fundamentem kolejnego etapu MCU. Kevin Feige zapowiedział już wcześniej, że Marvel odejdzie od motywu multiwersum na rzecz jednego, wspólnego świata, w którym X-Men odegrają kluczową rolę. Szef studia podkreślał również, że przyszłe filmy mają skupić się nie tylko na najbardziej rozpoznawalnych bohaterach, ale także na mniej znanych mutantach z różnych części świata.

Źródło: Variety