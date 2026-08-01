Marvel wkracza w erę X-Menów. Kogo w filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zagrała Sadie Sink?

UWAGA! Poniższy tekst zawiera istotne spoilery dotyczące filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Dotyczy on postaci, w którą wciela się Sadie Sink. Czytacie na własną odpowiedzialność!

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Po wielu miesiącach spekulacji Marvel wreszcie ujawnił, w kogo wciela się Sadie Sink w "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Jak przewidywało wielu fanów, gwiazda "Stranger Things" zadebiutowała w MCU jako Jean Grey, czyli jedna z najbardziej ikonicznych członkiń X-Men.

Przez pierwszą część filmu tożsamość bohaterki pozostaje tajemnicą. Dopiero w połowie historii okazuje się, że dysponuje potężnymi zdolnościami telepatycznymi, pozwalającymi przejmować kontrolę nad umysłami innych osób. Jej celem jest włamanie do siedziby Damage Control, gdzie przechowywany jest obiekt mający dla niej ogromne znaczenie. Po nieudanej próbie wykorzystania Scorpiona bohaterka przejmuje kontrolę nad Bruce’em Bannerem, zmuszając go do przemiany w Hulka. Spider-Man musi połączyć siły z Punisherem, aby powstrzymać zielonego olbrzyma przed zniszczeniem siedziby Damage Control.

Z czasem okazuje się, że prawdziwym antagonistą filmu nie jest Jean Grey, lecz właśnie Damage Control. Organizacja od lat prowadzi eksperymenty na mutantach. Retrospekcje ujawniają, że starsza siostra Jean o imieniu Sara, została porwana przez agentów i zginęła podczas przeprowadzanych na niej badań. Odkrycie prawdy doprowadza Jean do utraty kontroli nad mocami, czego efektem jest potężna fala telepatycznej energii paraliżująca niemal cały Nowy Jork.

Spider-Man jako jedyny potrafi dotrzeć do Jean i przekonać ją do porzucenia zemsty. W kulminacyjnej scenie Punisher oddaje strzał z karabinu snajperskiego, próbując zlikwidować mutantkę. Peter Parker osłania jednak Jean własnym ciałem i zostaje ciężko ranny. Dzięki jej telepatycznym zdolnościom udaje się utrzymać go przy życiu, po czym bohaterka znika.

Finał filmu sugeruje, dokąd może zmierzać przyszłość postaci. Jean Grey opuszcza Nowy Jork autobusem, a wszystko wskazuje na to, że kieruje się do Szkoły dla Uzdolnionej Młodzieży profesora Xaviera. Choć w filmie nie pojawiają się bezpośrednie odniesienia do X-Men, scena wyraźnie zapowiada jej dalszą rolę w MCU.

Jean Grey była wcześniej grana na dużym ekranie przez Famke Janssen oraz Sophie Turner. Sadie Sink staje się trzecią aktorką, która wciela się w tę postać w filmach aktorskich, jednocześnie otwierając nowy rozdział mutantów w Marvel Cinematic Universe.

Źródło: Variety