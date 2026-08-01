Przyszłość "Barbie 2" zagrożona! Warner Bros. może stracić prawa do serii

Przyszłość "Barbie 2" stanęła pod dużym znakiem zapytania. Choć Greta Gerwig i Noah Baumbach mają już pomysł na kontynuację jednego z największych kinowych hitów ostatnich lat, realizacja filmu zależy od trwających negocjacji z Warner Bros.. Jeśli strony nie osiągną porozumienia do grudnia, studio może utracić prawa do marki.

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Jak informuje "The New York Times", czas działa na niekorzyść Warner Bros. Obowiązujące porozumienia dotyczące wykorzystania marki wygasają pod koniec roku. W przypadku braku nowej umowy prawa do Barbie wrócą do firmy Mattel, która będzie mogła rozpocząć projekt od zera, czyli bez udziału twórców i obsady pierwszego filmu.

Według doniesień rozmowy z Gretą Gerwig i Ryanem Goslingiem trwają już od kilku miesięcy. Problemem mają być warunki finansowe. Proponowane kontrakty obejmują m.in. procentowy udział w przychodach z box office’u, jednak prezes Warner Bros. Discovery David Zaslav uważa oczekiwania twórców za zbyt wysokie i nie chce zatwierdzić obecnych ofert.

Co istotne, sytuacja różni się od większości hollywoodzkich franczyz. Przy realizacji pierwszej części ani Greta Gerwig, ani Margot Robbie, ani Ryan Gosling nie podpisali umów gwarantujących ich powrót w sequelu. Oznacza to, że wszystkie kontrakty muszą zostać wynegocjowane od nowa.

Jest jednak dobra wiadomość dla fanów. Gerwig i Baumbach mieli już opracować historię, którą chcą opowiedzieć w drugiej części. Na razie nie zamierzają jednak ujawniać żadnych szczegółów Warner Bros. ani rozpoczynać prac nad scenariuszem, dopóki nie zostanie podpisane porozumienie. Jeżeli umowa zostanie zawarta przed końcem roku, to realizacja "Barbie 2" i tak pozostaje odległą perspektywą. Według źródeł filmu nie należy spodziewać się wcześniej niż za 2-3 lata.

Pierwsza "Barbie", która trafiła do kin w 2023 roku, okazała się globalnym fenomenem. Film zarobił ponad 1,5 miliarda dolarów, zdobył nominację do Oscara w kategorii Najlepszy film i stał się jednym z największych wydarzeń popkulturowych ostatnich lat.

Źródło: The New York Times