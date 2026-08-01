Showrunner żegna się z serialem "Booster Gold". Co dalej z projektem DC?

Serial "Booster Gold" ponownie napotkał przeszkody. David Jenkins, twórca cenionego serialu "Nasza bandera znaczy śmierć", potwierdził, że jego wersja produkcji dla HBO i DC Studios nie doczeka się realizacji.

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Jenkins dołączył do projektu nieco ponad rok temu jako scenarzysta i showrunner. W mediach społecznościowych odniósł się do niedawnego wywiadu z Mahershalą Alim, który opowiedział o swojej decyzji odejścia z wielokrotnie opóźnianego filmu "Blade".

“Mój "Booster Gold" nie będzie realizowany. Nie potrafię ująć tego lepiej niż Mahershala, więc po prostu podpisuję się pod jego słowami", napisał Jenkins na platformie Threads.

Serial został oficjalnie zapowiedziany jeszcze w 2023 roku jako jedna z produkcji nowego uniwersum DC rozwijanego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana.

W komiksach Booster Gold to pochodzący z przyszłości bohater, który wykorzystuje swoją wiedzę o historii oraz zaawansowaną technologię, aby organizować spektakularne akcje ratunkowe i zdobywać sławę.

Na przestrzeni ostatnich lat z rolą głównego bohatera łączeni byli między innymi Glen Powell, Anthony Starr i Kumail Nanjiani, jednak żadne z tych doniesień nigdy nie zostało potwierdzone.

Mimo odejścia Jenkinsa fani nie powinni jeszcze skreślać projektu. "The Wrap" informuje, że anulowana została wyłącznie wersja rozwijana przez dotychczasowego showrunnera. Sam serial nadal pozostaje w planach DC Studios, choć obecnie nie ma przypisanego scenarzysty ani osoby, która poprowadzi projekt. Oznacza to, że "Booster Gold" wciąż ma szansę trafić na ekrany, ale najprawdopodobniej powstanie od nowa.

Źródło: The Wrap