Jon Bernthal ma wrócić jako Punisher w "Avengers: Secret Wars"

Wygląda na to, że obsada "Avengers: Secret Wars" może powiększyć się o kolejnego dobrze znanego bohatera. Według najnowszych, aczkolwiek nieoficjalnych doniesień w filmie ma powrócić Jon Bernthal jako Punisher.

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Informację przekazała scooperka MyTimeToShineHello, dlatego na razie należy traktować ją wyłącznie jako plotkę. Jeśli okaże się prawdziwa, Punisher dołączy do bohaterów znanych ze "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", w tym Petera Parkera (Tom Holland), Bruce’a Bannera/Hulka (Mark Ruffalo) oraz Sadie Sink (kogo zagra? Odpowiedź do znalezienia TUTAJ).

Po debiucie w "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" wielu fanów pozytywnie oceniło ekranową chemię pomiędzy Bernthalem i Hollandem. Film pokazał również nieco łagodniejsze oblicze Franka Castle niż wcześniejsze produkcje, podkreślając jego relację ze Spider-Manem.

Przypomnijmy, że bracia Russo potwierdzili podczas San Diego Comic-Con, że kończą prace nad "Avengers: Doomsday", jednocześnie intensywnie przygotowując się do rozpoczęcia zdjęć do "Avengers: Secret Wars".

Dodatkowo aktor Ebon Moss-Bachrach, odtwórca roli Stwora w filmie "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki", zdradził niedawno, że jego harmonogram został ułożony tak, aby po zakończeniu występów na Broadwayu w połowie lipca mógł rozpocząć zdjęcia do "Avengers: Secret Wars" już w sierpniu.

Na ten moment premiera widowiska zaplanowana jest na 17 grudnia 2027 roku.

Źródło: comicbookmovie.com