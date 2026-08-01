Gwiazdy "Odysei" połączą siły w nowym filmie Danielsów

John Leguizamo może ponownie spotkać się na ekranie z Mattem Damonem. Jak informuje "Deadline", aktor prowadzi negocjacje dotyczące udziału w tajemniczym projekcie duetu filmowców Daniels dla studia Universal.

Wczytywanie...

Daniels, czyli Daniel Kwan i Daniel Scheinert, odpowiadają za scenariusz oraz reżyserię filmu, którego szczegóły fabuły pozostają na razie objęte ścisłą tajemnicą. W obsadzie znajdują się już między innymi Matt Damon, Sandra Oh, Sean Kaufman, Michael Gandolfini oraz Charles Melton.

Dla Leguizamo byłoby to kolejne spotkanie z Damonem po tegorocznej "Odysei" Christophera Nolana, gdzie aktor zebrał jedne z najlepszych recenzji w swojej karierze. Szczegóły jego roli w nowym projekcie nie zostały jednak ujawnione, a sam Universal nie skomentował doniesień dotyczących tego angażu.

Duet Daniels zdobył światowe uznanie dzięki filmowi "Wszystko wszędzie naraz", który zdobył siedem Oscarów, w tym za najlepszy film i reżyserię. Niestety na razie nie wiadomo, kiedy tajemniczy projekt trafi do produkcji ani jaki będzie jego gatunek. Biorąc jednak pod uwagę twórców oraz nazwiska zgromadzone w obsadzie, film już teraz jest jednym z ciekawszych nieujawnionych projektów Universal Pictures.

Źródło: Deadline