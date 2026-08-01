Twórcy z Marvela pracują nad filmem o kultowej figurce Action Man

Kultowa brytyjska linia zabawek Action Man zmierza na wielki ekran. Jak informuje "The Hollywood Reporter", firma Hasbro oraz studio Working Title rozpoczęły prace nad filmem opartym na popularnej serii figurek, a za projektem stoją twórcy związani wcześniej z Marvelem.

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Scenariusz przygotowują Simon Hatt oraz Anthony Sellitti. Pierwszy z nich przez dekadę pracował w Marvel Studios, gdzie współpracował między innymi z Jamesem Gunnem i pełnił funkcję producenta wykonawczego przy "Strażnikach Galaktyki vol. 3". Sellitti z kolei jest jednym ze scenarzystów nominowanego do Emmy serialu animowanego "X-Men ’97".

Produkcją zajmie się Jeremy Latcham, który wcześniej był producentem wykonawczym pierwszych filmów z serii "Avengers" również dla Marvel Studios. Po odejściu ze tego studia rozwija własne projekty, a w jego dorobku znajduje się między innymi "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor".

Hasbro i Working Title na razie odmówiło komentarza.

Postać Action Mana zadebiutowała w 1966 roku dzięki brytyjskiej firmie Palitoy jako odpowiedź na ogromny sukces amerykańskiego G.I. Joe. Początkowo figurki były bardzo podobne do swojego amerykańskiego odpowiednika, jednak z czasem marka zaczęła budować własną tożsamość, mocniej podkreślając brytyjskie korzenie bohatera. W kolejnych dekadach Action Man przechodził różne przemiany. W latach 90. postać została przeprojektowana na wzór bohaterów kina szpiegowskiego, czerpiąc inspiracje między innymi z Jamesa Bonda, a marka powróciła także w kolejnych odsłonach w latach 2010.

Źródło: The Hollywood Reporter