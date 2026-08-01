Przyszłość "Obcego: Romulus 2" stanęła pod znakiem zapytania

Przyszłość planowanej kontynuacji "Obcego: Romulus" stanęła pod dużym znakiem zapytania. Według najnowszych, nieoficjalnych informacji sequel filmu Fede Álvareza został bezterminowo odłożony na półkę, a projekt może już nigdy nie trafić do realizacji.

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Pierwsze sygnały o problemach pojawiły się już wcześniej, gdy Álvarez, który odpowiadał za sukces "Obcego: Romulus", miał opuścić projekt na etapie przygotowań do produkcji. Następnie studio 20th Century Studios miało rozpocząć rozmowy z innym reżyserem znanym z serii "Evil Dead", Sebastienem Vanickiem, jednak negocjacje również zakończyły się niepowodzeniem.

Według źródeł cytowanych przez "World of Reel" sytuacja miała skomplikować się przez różnice kreatywne związane z udziałem Ridleya Scotta, który przy nowych filmach z serii "Obcy" pełni funkcję producenta oraz konsultanta kreatywnego. Álvarez miał planować powrót Davida, androida granego przez Michaela Fassbendera w filmach "Prometeusz" i "Obcy: Przymierze". Aktor miał być blisko podpisania umowy, a scenariusz kontynuacji miał znajdować się już w finalnej wersji.

Problemem miała być jednak niechęć Scotta do wykorzystania stworzonej przez niego postaci w filmie innego reżysera. Według doniesień ten konflikt doprowadził do poważnych zmian w projekcie i ostatecznie przyczynił się do odejścia Álvareza.

Po opuszczeniu filmu przez twórcę "Obcego: Romulus" sytuacja stała się jeszcze trudniejsza. Reżyser był jednym z głównych architektów sukcesu produkcji, a jego odejście sprawiło, że studio nie ma obecnie koncepcji dotyczącej kontynuacji.

Warto jednak pamiętać, że są to na razie doniesienia nieoficjalne i na ten moment 20th Century Studios nie potwierdziło oficjalnie, że projekt został anulowany.

Źródło: World of Reel