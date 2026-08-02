Netflix pozwany na 105 mln dolarów. Z siedziby firmy miała zniknąć kopia niewydanego filmu

Netflix został pozwany na 105 milionów dolarów przez szwajcarskiego producenta Simona Aframa. Powodem jest zaginięcie niezaszyfrowanej kopii niewydanego jeszcze filmu "Fortitude", która miała zostać skradziona z siedziby platformy.

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Jak informuje "Variety", producent przekazał w czerwcu do biura Netflixa cyfrową kopię filmu (DCP), aby firma mogła rozważyć zakup praw do jego dystrybucji. Gdy przedstawiciele produkcji próbowali odebrać materiał, przez ponad tydzień nie otrzymywali odpowiedzi. Ostatecznie Netflix miał potwierdzić drogą mailową, że kopia została skradziona.

Według pozwu dyrektor działu filmów oryginalnych Netflixa, Sean Berney, miał napisać:

To dla nas nowość. Niestety, ktoś ukradł sporą liczbę dysków z naszych biurek w ubiegłym tygodniu. Współpracujemy z działem bezpieczeństwa, ale jak dotąd bez rezultatu.

Netflix nie zgadza się jednak z zarzutami producenta. Firma twierdzi, że standardem w branży jest przekazywanie niewydanych filmów za pośrednictwem zabezpieczonych linków lub zaszyfrowanych pakietów DCP, które można odtworzyć wyłącznie przy użyciu specjalnego klucza.

W oświadczeniu przekazanym "Variety" platforma podkreśliła:

Netflix kwestionuje wszelkie twierdzenia, że ponosi odpowiedzialność za utratę filmu dostarczonego bez standardowych zabezpieczeń stosowanych w branży. Choć nie posiadamy praw do "Fortitude", bardzo poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa treści i podjęliśmy dodatkowe działania, aby wesprzeć twórców, w tym przeprowadziliśmy szczegółowe dochodzenie oraz zaoferowaliśmy monitorowanie znanych serwisów pirackich pod kątem ewentualnego wycieku.

Z kolei Afram utrzymuje, że jego zespół postępował zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Netflixa. W dokumentach sądowych przytoczono wiadomość, w której platforma miała informować, że w przypadku zaszyfrowanego DCP należy jedynie udostępnić odpowiednie klucze na wskazany okres.

Film wyreżyserował Simona Westa, a w obsadzie znaleźli się między innymi Nicolas Cage, Matthew Goode, Ed Skrein, Alice Eve, Michael Sheen, Ben Kingsley, Jordi Mollà i Lukas Haas. Produkcja opowiada prawdziwą historię brytyjskich operacji kontrwywiadowczych, które miały wprowadzić w błąd nazistowskie dowództwo podczas II wojny światowej.

To nie pierwszy głośny spór prawny Simona Aframa. W 2023 roku producent pozwał Martina Scorsesego, zarzucając mu niewywiązanie się z obowiązków producenta wykonawczego przy tym samym projekcie. Ostatecznie strony zakończyły sprawę ugodą poza sądem.

Źródło: Variety