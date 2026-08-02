"Szybcy i Wściekli 10: Część 2" ma najlepszy scenariusz od lat? Vin Diesel nie kryje emocji

Vin Diesel nie szczędzi pochwał pod adresem "Fast Forever", czyli jedenastej odsłony serii "Szybcy i wściekli". Aktor ujawnił w mediach społecznościowych, że przeczytał już scenariusz filmu i określił go jako najlepszy, z jakim miał do czynienia od wielu lat.

Wczytywanie...

"Właśnie przeczytałem scenariusz Fast Forever autorstwa Michaela Lessliego. To najlepszy scenariusz, jaki czytałem od dekad. Wciąż płaczę…" – napisał Diesel na Instagramie.

Wpis pojawił się przy okazji zapowiedzi kinowego wznowienia pierwszej części "Szybkich i wściekłych", która powróci na wielkie ekrany 21 sierpnia z okazji 25. rocznicy premiery. Produkcja z 2001 roku, z Vinem Dieselem i Paulem Walkerem w rolach głównych, zapoczątkowała jedną z najbardziej dochodowych franczyz kina akcji, zarabiając ponad 207 milionów dolarów na całym świecie.

Aktor zasugerował również, że finałowa odsłona serii będzie mocno związana z pierwszym filmem. "Podziękujecie Bogu, że tego lata mogliście zobaczyć pierwszą część w kinie" – dodał, sugerując, że "Szybcy i Wściekli 10: Część 2" będzie zawierało istotne nawiązania do początku historii Doma Toretto i jego rodziny.

"Szybcy i Wściekli 10: Część 2" będzie bezpośrednią kontynuacją "Fast X" z 2023 roku, które zakończyło się otwartym finałem i zapowiedziało powrót Gal Gadot oraz Dwayne'a Johnsona w scenach po napisach.

Za reżyserię ponownie odpowiada Louis Leterrier. Co ciekawe, premiera nowej cześci nie została jeszcze oficjalnie wyznaczona.

Źródło: Instagram