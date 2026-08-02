"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zalicza najlepszy dzień otwarcia w historii kina!

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" rozpoczął kinową premierę w spektakularnym stylu. Najnowszy film z Tomem Hollandem ustanowił rekord największego dnia otwarcia w historii amerykańskiego box office’u, detronizując dotychczasowego lidera, czyli "Avengers: Koniec gry".

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W piątek produkcja Sony Pictures zarobiła 168 milionów dolarów w 4487 kinach w Ameryce Północnej. To najlepszy wynik pierwszego dnia w historii, wyprzedzający rekord 157 milionów dolarów, który od 2019 roku należał do "Avengers: Koniec gry".

Studio prognozuje, że do końca weekendu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zgromadzi około 325 milionów dolarów. Część analityków jest jednak jeszcze bardziej optymistyczna i przewiduje otwarcie sięgające nawet 358 milionów dolarów. Gdyby taki wynik się potwierdził, nowa odsłona przygód Spider-Mana ustanowiłaby również rekord największego weekendu otwarcia w historii rynku północnoamerykańskiego, odbierając go również filmowi "Avengers: Koniec gry", które zadebiutowało z wynikiem 357 milionów dolarów.

Dla porównania "Spider-Man: Bez drogi do domu" rozpoczął wyświetlanie od 260 milionów dolarów, natomiast "Avengers: Wojna bez granic" osiągnęło 257 milionów, a "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy" 247 milionów dolarów.

Akcja w "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" rozgrywa się po wydarzeniach z "Spider-Man: Bez drogi do domu". Po zaklęciu Doktora Strange’a nikt na Ziemi nie pamięta już, kim jest Peter Parker. Bohater musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości, walcząc bez wsparcia najbliższych, w tym MJ oraz Neda. W obsadzie filmu znaleźli się również Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Liza Colón-Zayas i Tramell Tillman.

Na drugim miejscu piątkowego zestawienia box office znalazła się "Odyseja" Christophera Nolana z wynikiem 14,5 miliona dolarów. Film zmierza po około 51 milionów dolarów w trzeci weekend wyświetlania, co podniosłoby jego północnoamerykańskie wpływy do 395 milionów dolarów.

Kolejne miejsca zajęły "Toy Story 5", "Minionki i straszydła" oraz "Vaiana", jednak wszystkie te produkcje wyraźnie ustąpiły miejsca nowemu Spider-Manowi, który już pierwszego dnia ustanowił historyczny rekord i ma szansę zapisać się jako największa premiera w historii kina.

Źródło: Variety