"To: Witajcie w Derry" wróci z mroczniejszą historią. Akcja przeniesie się do 1935 roku!

Twórcy serialu "To: Witajcie w Derry" pracują już nad drugim sezonem. W rozmowie z "Variety" współtwórca produkcji Andy Muschietti zdradził, że nowe odcinki przeniosą widzów do 1935 roku i nie będą unikać trudnych tematów społecznych oraz historycznych tamtej epoki.

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"Jesteśmy bardzo podekscytowani. W tej chwili pracujemy już w pokoju scenarzystów" – powiedział Muschietti. Drugi sezon ma opowiedzieć historię inspirowaną jedną z retrospekcji zawartych w powieści Stephena Kinga "To", dotyczącą masakry gangu Bradleya. W książce grupa przestępców, uciekając przed FBI, trafia do Derry, gdzie dopuszcza się serii napadów i morderstw, pogrążając miasto w jeszcze większym chaosie. Nowa historia rozegra się 27 lat przed wydarzeniami z pierwszego sezonu, którego akcja osadzona była w 1962 roku.

Muschietti podkreśla, że serial pokaże nie tylko grozę związaną z Pennywise’em, ale także brutalną rzeczywistość czasów Wielkiego Kryzysu:

W powietrzu będzie czuć atmosferę walki o przetrwanie. Wszyscy próbują jakoś sobie poradzić i przeżyć, dlatego będą podejmować desperackie decyzje. Oczywiście pokażemy też społeczne i kulturowe okropności tamtej epoki. Nie zamierzamy ich pomijać. To właśnie one stanowią serce naszej historii.

Zmieni się również sam obraz Derry. Zamiast pozornie spokojnego miasteczka znanego z filmów "To", widzowie zobaczą miejsce wyniszczone przez biedę i kryzys gospodarczy:

Derry przypomina niemal cmentarzysko. Ludzie są wyczerpani, biedni, bez pracy i bez domu. Dzieci nie mają beztroskiego życia na przedmieściach, wiele z nich to sieroty albo uciekinierzy. To bardzo ponure środowisko, choć wciąż pozostaje w nim iskra nadziei.

Twórca potwierdził również, że kolejne sezony będą ze sobą powiązane poprzez losy rodzin zamieszkujących Derry.

Przypomnijmy, że Andy Muschietti już wcześniej zapowiadał trzysezonowy plan dla serialu. Poszczególne odsłony mają rozgrywać się odpowiednio w 1962, 1935 i 1908 roku, opowiadając historię Pennywise’a w odwrotnej chronologii i rozwijając wydarzenia jedynie zasygnalizowane przez Stephena Kinga w jego powieści.

Pierwszy sezon "To: Witajcie w Derry* jest obecnie dostępny w serwisie HBO Max.

Źródło: Variety