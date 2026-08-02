Christopher Nolan uderza we współczesną krytykę filmową!

Christopher Nolan odniósł się do rosnącej popularności internetowej krytyki filmowej, której znakiem rozpoznawczym jest wytykanie fabularnych klisz i schematów. Zdaniem reżysera "Odysei" samo rozpoznanie mechanizmów opowiadania historii nie oznacza, że przestają one działać.

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W rozmowie z serwisem "BiliBili" twórca podkreślił, że współczesna amatorska krytyka często błędnie zakłada, iż odkrycie konstrukcji scenariusza automatycznie odbiera historii wartość:

To fundamentalny błąd krytyki filmowej i krytyki opowiadania historii. Samo zidentyfikowanie mechanizmu nie unieważnia tego mechanizmu. To poważny problem współczesnej krytyki, ludzie uważają, że skoro rozumieją, dlaczego historia wywołuje w nich określone emocje, to znaczy, że nie zadziałała. Tak po prostu nie działa opowiadanie historii.

Reżyser zaznaczył, że jego uwagi dotyczą przede wszystkim amatorskiej krytyki internetowej, a nie zawodowych krytyków filmowych.

Profesjonalni krytycy zazwyczaj rozumieją, że takie mechanizmy są konieczne. W amatorskiej krytyce często pojawia się przekonanie, że skoro udało się zidentyfikować dany zabieg, to przestaje on mieć wartość. Oczywiście niektóre motywy z czasem się zużywają i wtedy język filmu musi ewoluować, ale nie oznacza to, że każdy rozpoznawalny schemat jest zły.

Wypowiedź Nolana nie jest przypadkowa. "Odyseja", będąca adaptacją klasycznego eposu Homera i jednocześnie opowieścią opartą na jednym z najbardziej znanych archetypów, czyli podróży bohatera, odniosła ogromny sukces zarówno wśród krytyków, jak i widzów.

Film może pochwalić się obecnie wynikiem 94% pozytywnych recenzji od krytyków oraz 97% ocen od publiczności w serwisie Rotten Tomatoes. Produkcja pozostaje również jednym z największych hitów kinowych roku, a zainteresowanie seansami IMAX jest na tyle duże, że wiele pokazów pozostaje wyprzedanych, a wyświetlanie filmu w tym formacie ma potrwać co najmniej do września.

Słowa Nolana z pewnością wywołają dyskusję wśród twórców internetowych recenzji oraz widzów, którzy coraz częściej analizują filmy nie tylko pod kątem emocji, ale także konstrukcji scenariusza i wykorzystywanych schematów narracyjnych.

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Źródło: darkhorizons.com