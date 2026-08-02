"Ramayana: Part 1" zapowiada się spektakularnie! Jest zwiastun jednej z największych produkcji w historii Indii

Do sieci trafił pierwszy oficjalny zwiastun "Ramayana: Part 1", jednej z najbardziej ambitnych i kosztownych produkcji w historii indyjskiego kina. Film przeniesie na wielki ekran słynny epos "Ramajana", który od tysięcy lat pozostaje jednym z fundamentów kultury i duchowości Indii.

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Za reżyserię odpowiada Nitesh Tiwari, a główną rolę Ramy zagra jeden z największych gwiazdorów Bollywood, Ranbir Kapoor. Aktor przyznał, że udział w projekcie był dla niego wyjątkowym doświadczeniem.

Nie sądzę, że jestem tutaj po to, aby reprezentować Ramę. Jestem tutaj, by się od niego uczyć. Jest w nim prostota i czystość, które są niezwykle rzadkie, a próba zrozumienia i przyswojenia tych cech była dla mnie bardzo pokornym doświadczeniem.

Zwiastun prezentuje wiele kluczowych wydarzeń znanych z oryginalnego eposu, w tym narodziny księcia Ramy, wzrost potęgi Ravany, wygnanie głównego bohatera, porwanie Sity oraz zapowiedź wielkiej wojny, która stanie się osią drugiej części filmu. W pierwszym zwiastunie zabrakło jednak jednej z najbardziej uwielbianych postaci, czyli Hanumana. Jest to zgodne z chronologią historii, ponieważ bohater pojawia się dopiero po porwaniu Sity. Twórcy najprawdopodobniej zachowują jego pełnoprawny debiut na drugą część widowiska.

Obok Ranbira Kapoora w obsadzie znaleźli się Yash jako Ravana, Sai Pallavi jako Sita, Sunny Deol jako Hanuman, Ravie Dubey jako Lakshmana, Shobana, Ajinkya Deo, Kunal Kapoor, Rakul Preet Singh oraz Lara Dutta.

Produkcja ma również międzynarodowy charakter. Za muzykę odpowiadają laureaci Oscara Hans Zimmer oraz A.R. Rahman, natomiast sceny akcji przygotowali hollywoodzcy specjaliści od kaskaderki Terry Notary i Guy Norris. Film powstaje we współpracy Prime Focus Studios, studia efektów specjalnych DNEG, które może pochwalić się ośmioma Oscarami, oraz firmy Monster Mind Creations, należącej do Yasha.

"Ramayana: Part 1" trafi do kin 6 listopada 2026 roku, w okresie święta Diwali. Druga część widowiska zadebiutuje rok później, 29 października 2027 roku.

Oto zwiastun:

Źródło: comicbookmovie.com