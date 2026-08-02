Twórcy "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" za kamerą ekranizacji kolejnej powieści Stephena Kinga
Kolejna powieść Stephena Kinga zmierza na wielki ekran. Studio Searchlight Pictures pracuje nad filmową adaptacją horroru "Desperacja", a za kamerą staną Zach Lipovsky i Adam B. Stein, twórcy odpowiedzialni za sukces "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi".
Informację jako pierwszy podał serwis "The InSneider", a następnie potwierdził ją "The Hollywood Reporter". Projekt będzie pierwszą współpracą Stephena Kinga z Samem Raimim, który zajmie się produkcją filmu za pośrednictwem swojej firmy Ghost House Pictures. Scenariusz przygotuje Ryan Brennan.
Wydana w 1996 roku "Desperacja" Stephena Kinga to opowieść o grupie przypadkowych podróżnych, którzy trafiają do opuszczonego miasteczka na pustyni w Nevadzie, gdzie muszą zmierzyć się z bezwzględnym policjantem Colliem Entragianem. Gdy odkrywają, że za jego brutalnym zachowaniem kryje się nadnaturalna siła, rozpoczynają desperacką walkę o przetrwanie oraz zrozumienie mrocznej tajemnicy miasta.
Nowa adaptacja powstaje w momencie ogromnego zainteresowania twórczością Stephena Kinga. W ostatnich latach na ekrany trafiły między innymi serial "To: Witajcie w Derry" oraz filmy "Wielki marsz", "Życie Chucka", "Uciekinier" i "Małpa".
Która z nich jest Waszą ulubioną?
Źródło: The Hollywood Reporter
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