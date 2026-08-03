Amazon szuka nowych aktorów do kluczowych ról w "God of War"

Najnowsze doniesienia wskazują, że twórcy serialu "God of War" rozpoczęli poszukiwania nowych aktorów do ról Atreusa i Thrud, co sugeruje istotne zmiany w drugim sezonie.

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Jak informuje serwis "MP1st", trwają castingi do obu postaci. Co ciekawe, tym razem poszukiwani są aktorzy w wieku 14–17 lat, podczas gdy wcześniej role miały przypaść wykonawcom mającym od 9 do 12 lat. W pierwszym sezonie w Atreusa wciela się Callum Vinson, natomiast Thrud gra Island Austin.

Zmiana wieku poszukiwanych aktorów nie jest przypadkowa. Amazon realizuje dwa sezony jeden po drugim, a wszystko wskazuje na to, że między pierwszą a drugą odsłoną serialu pojawi się przeskok czasowy, podobnie jak miało to miejsce w serii gier studia Santa Monica.

Niedawno informowano, że Ryan Hurst, który miał zagrać Kratosa, musiał zrezygnować z udziału w projekcie z powodu kontuzji. Amazon zdecydował się obsadzić tę rolę na nowo, a część scen z pierwszego sezonu ma zostać ponownie nakręcona z nowym odtwórcą głównego bohatera. Na ten moment nie ma informacji o kolejnych zmianach w obsadzie. Nie ujawniono również nazwiska nowego aktora, który przejmie rolę Kratosa.

Choć Amazon wciąż nie ogłosił daty premiery serialu, obecnie najbardziej prawdopodobnym terminem debiutu pozostaje 2028 rok.

Źródło: MP1st