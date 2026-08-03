Poznajcie tytuły nowych odcinków serialu komediowego "1670"

Fani "1670" nie będą musieli długo czekać na powrót do Adamczychy. Netflix potwierdził, że 3. sezon popularnego polskiego serialu komediowego zadebiutuje już 5 sierpnia.

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Platforma rozpoczęła promocję nowych odcinków w charakterystycznym dla serialu żartobliwie stylu zapowiadając nadchodzącą premierę. Ujawnienie tytułów epizodów to kolejny element kampanii promującej kontynuację jednej z najgłośniejszych polskich produkcji Netflixa.

"1670" przedstawia satyryczny obraz życia szlachty w XVII-wiecznej Polsce, skupiając się na losach Jana Pawła Adamczewskiego, szlachcica marzącego o zapisaniu się w historii, który jednocześnie musi mierzyć się z absurdami rodzinnych konfliktów, sąsiedzkich sporów i realiów swojej epoki.

Pierwszy sezon serialu stał się jednym z największych krajowych hitów Netflixa, zdobywając popularność dzięki połączeniu historycznego kostiumu z nowoczesnym humorem i komentarzem społecznym. Za produkcję odpowiadają twórcy Jakub Rużyłło, Maciej Buchwald oraz Kordian Kądziela.

Czekacie na nowe odcinki?

Źródło: Netflix