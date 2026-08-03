Tomasz Kot i Cezary Pazura w obsadzie filmu "100 DNI: Misja Zeus"

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W obsadzie filmu ponownie zobaczymy znaną z pierwszej części ekipę: Bartka Laskowskiego (Świeżego), Hanię Puchalską (HiHanię), Bartka Kubickiego, Polę Sieczko, Kingę Banaś, Julitę Różalską, Alana Kowalczewskiego (Postiego), Dominika Kwolczaka (Kwolcziego) i Patryka Lubasia (Qry). Powraca także Jacek Koman, a do obsady dołączają Tomasz Kot i Cezary Pazura. W filmie pojawi się również Marta Różańska, dla której rola w "100 DNI: Misja Zeus" jest debiutem na dużym ekranie.

Oto plakat:

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"100 DNI: Misja Zeus" to kontynuacja jednego z najgłośniejszych młodzieżowych filmów ostatnich lat. Tym razem bohaterowie wychodzą poza szkolne mury, a stawka jest większa niż kiedykolwiek wcześniej — choć oni sami nie czują się na nią gotowi. Kapsel i jego ekipa stawiają pierwsze kroki w dorosłym życiu. Jedni ruszyli już dalej, inni próbują poukładać życie po swojemu, a Kapsel… nie potrafi się odnaleźć. Mieszka z rodzicami, w pracy pożegnał się z ambicjami i coraz częściej zadaje sobie pytanie, czy najlepszy czas ma za sobą. Kiedy jednak na horyzoncie pojawia się misja, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi, nie ma czasu na wątpliwości.

Do znanej z pierwszej części drużyny dołączają nowe postaci, a wraz z nimi nowe napięcia, rywalizacje i odmienne spojrzenia na świat. Żaden z nich dream team, ale tylko razem są w stanie zmierzyć się z wyzwaniem, które zdaje się ich przerastać.

Źródło: NEXT FILM / informacja prasowa