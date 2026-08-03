Twórca "Wonder Man" komentuje anulowanie serialu przez Marvela

Anulowanie serialu "Wonder Man" przez Marvel Studios wywołało spore zaskoczenie, a teraz kulisy decyzji skomentował współtwórca i showrunner produkcji Andrew Guest. Jak ujawnił, prace nad drugim sezonem były już zaawansowane, a decyzja o zakończeniu projektu zapadła nagle wewnątrz Disneya i Marvela.

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Guest zwrócił się do fanów za pośrednictwem TikToka, podkreślając, że anulowanie serialu nie jest elementem kampanii promocyjnej ani tajnym planem Marvela:

To nie jest żaden chwyt marketingowy. Nie ma żadnego filmu w przygotowaniu, a harmonogram Destina [Daniela Crettona] ani kogokolwiek innego nie był problemem. Yahya [Abdul-Mateen II], Destin, Sir Ben [Kingsley] i ja wszyscy uwielbialiśmy pracę nad tym serialem. Wszyscy byliśmy bardzo zaangażowani i chcieliśmy go kontynuować. Kontrakty zostały podpisane, harmonogramy zostały wyczyszczone.

Twórca dodał, że pokój scenarzystów drugiego sezonu miał rozpocząć pracę w sierpniu, a zdjęcia planowano rozpocząć na początku przyszłego roku. Ostatecznie Disney i Marvel zdecydowały jednak, że kontynuacja "Wonder Mana" nie jest obecnie właściwym kierunkiem dla studia. Informacje o anulowaniu serialu pojawiły się pod koniec lipca – pisaliśmy o tym "*TUTAJ*"https://fdb.pl/wiadomosci/59803-marvel-kasuje-serial-wonder-man:. Była to niespodziewana zmiana stanowiska, ponieważ jeszcze w marcu Disney oficjalnie zapowiadał powrót produkcji z drugim sezonem.

Na decyzję zareagował również odtwórca głównej roli Yahya Abdul-Mateen II, który na Instagramie napisał, że "taka jest kolej rzeczy" i podziękował za możliwość zagrania Simona Williamsa.

"Wonder Man" opowiadał historię początkującego hollywoodzkiego aktora Simona Williamsa, który otrzymuje szansę zagrania głównej roli w filmie o superbohaterze. W projekcie ważną rolę odgrywał także Trevor Slattery, postać znana fanom Marvel Cinematic Universe, ponownie grana przez wspomnianego Bena Kingsleya.

W obsadzie pierwszego sezonu znaleźli się również X Mayo, Demetrius Grosse, Zlatko Burić, Arian Moayed oraz Olivia Thirlby. Pierwszy odcinek wyreżyserował Destin Daniel Cretton, twórca odpowiedzialny za "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" oraz "Spider-Man: Całkiem nowy dzień".

Na ten moment nie wiadomo, czy Marvel planuje wykorzystać postać Wonder Mana w innych projektach swojego uniwersum.

Źródło: Variety