Peter Parker królem światowego box office! Nowy "Spider-Man" blisko rekordu "Avengers: Koniec gry"

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" rozpoczął kinową karierę w sposób, który przekroczył nawet najbardziej optymistyczne prognozy. Najnowsza produkcja Sony Pictures i Marvel Studios zarobiła podczas premierowego weekendu aż 927 milionów dolarów na całym świecie, stając się drugim największym globalnym otwarciem w historii kina.

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Film ustępuje jedynie "Avengers: Koniec gry" z 2019 roku, które podczas debiutu zgromadziło rekordowe 1,2 miliarda dolarów. Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajmuje "Avengers: Wojna bez granic" z wynikiem 640 milionów dolarów.

Nowy film o przygodach Petera Parkera zarobił 355 milionów dolarów w Ameryce Północnej oraz 572 miliony dolarów na rynkach zagranicznych, gdzie zadebiutował w 66 krajach. Największym zagranicznym rynkiem okazały się Chiny, które przyniosły produkcji 121 milionów dolarów. Kolejne miejsca zajęły Wielka Brytania (49 mln dolarów), Meksyk (38,3 mln dolarów) oraz Korea Południowa (25 mln dolarów). Produkcja ustanowiła również liczne lokalne rekordy otwarcia. We Francji film zarobił 26,6 mln dolarów, w Indiach 31,8 mln dolarów, w Brazylii 23,8 mln dolarów, a w Hiszpanii 15,6 mln dolarów.

Dużą rolę w sukcesie filmu odegrały także formaty premium. "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ustanowił nowe rekordy dla sieci Dolby Cinema (10 mln dolarów w USA), 4DX (17 mln dolarów globalnie) oraz ScreenX (14,4 mln dolarów globalnie). Produkcja nie mogła korzystać z amerykańskich ekranów IMAX, ponieważ przez trzy weekendy pozostają one zarezerwowane dla "Odysei" Christophera Nolana, jednak seanse IMAX w Chinach, Japonii i Korei Południowej przyniosły łącznie 23 miliony dolarów.

Tak mocny start, szczególnie w Chinach, sprawia, że analitycy zaczynają mówić o możliwości przekroczenia przez film granicy 2 miliardów dolarów globalnie. Dotychczas dokonało tego zaledwie siedem produkcji w historii kina. Przypomnijmy, że poprzednia część, czyli "Spider-Man: Bez drogi do domu", zakończyła swoją podróż z wynikiem 1,9 miliarda dolarów, pomimo tego, że nie była wyświetlana w Chinach.

Źródło: Variety