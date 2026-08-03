Mahershala Ali w roli płatnego zabójcy! Jest zwiastun "Your Mother Your Mother Your Mother"

Do sieci trafił pierwszy oficjalny zwiastun filmu "Your Mother Your Mother Your Mother", nowego dramatu akcji w reżyserii Bassama Tariqa. W głównej roli występuje zdobywca Oscara Mahershala Ali, który wciela się w postać płatnego zabójcy próbującego pogodzić brutalną pracę z wiarą i obowiązkami ojca.

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Ali gra Latifa, głęboko religijnego mężczyznę, którego życie wywraca się do góry nogami po śmierci żony. Bohater wyrusza w desperacką podróż przez Houston, aby ochronić swoje dzieci, jednocześnie mierząc się zarówno z niebezpiecznymi przeciwnikami, jak i własnymi przekonaniami.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Bassam Tariq, który pierwotnie miał stanąć za kamerą anulowanego filmu "Blade" dla Marvel Studios (więcej o tym przeczytasz TUTAJ). Jak niedawno ujawnił Mahershala Ali, właśnie upadek tego projektu pozwolił obu twórcom połączyć siły przy "Your Mother Your Mother Your Mother".

Obok Aliego w obsadzie znaleźli się John Cho, Abubakr Ali, Laith Nakli, Tramell Tillman, Tiffany Boone oraz Giancarlo Esposito. W filmie występują także Adia i Jahleel Kamara.

"Your Mother Your Mother Your Mother" trafi do wybranych kin 25 września, a szeroka premiera odbędzie się w październiku.

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Źródło: Amazon MGM Studios