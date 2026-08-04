Kumail Nanjiani spełnia marzenie. Komik i gwiazdor MCU nakręci własny horror

Kumail Nanjiani, znany widzom przede wszystkim z roli Kingo w filmie Eternals, rozpoczyna zupełnie nowy etap swojej kariery. Aktor, scenarzysta i komik po raz pierwszy zasiądzie na fotelu reżysera, a jego debiutem będzie horror z elementami czarnej komedii zatytułowany "Howl".

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Prawa do produkcji zdobyło studio Orion Pictures, należące do Amazon MGM Studios. Za scenariusz odpowiada Madison Vanderberg, natomiast sam projekt znajduje się obecnie na wczesnym etapie rozwoju.

Wilkołak na żywo w telewizji

Fabuła filmu zapowiada się niezwykle intrygująco. Głównym bohaterem będzie aktor przeżywający zawodowy i osobisty kryzys, który podczas programu nadawanego na żywo oznajmia widzom, że w ciągu najbliższej godziny zamieni się w wilkołaka.Nie wiadomo jeszcze, kto wcieli się w główną postać, ale już teraz wiadomo, że twórcy zamierzają połączyć elementy horroru, satyry i czarnego humoru.

Nanjiani od lat rozwija także karierę stand-upową. Pod koniec 2025 roku zaprezentował widzom program Night Thoughts, który spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem i przyniósł mu nominację do Złotego Globu.

Źródło: Deadline