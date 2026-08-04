Amazon znalazł nowego Kratosa. Dave Bautista prowadzi negocjacje!

Według najnowszych doniesień Dave Bautista prowadzi negocjacje w sprawie zagrania legendarnego bohatera w serialowej adaptacji "God of War", przygotowywanej przez Amazon MGM Studios i Sony Pictures Television.

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Aktor miałby zastąpić Ryana Hursta, który pierwotnie został obsadzony w roli Kratosa. Produkcja została jednak zmuszona do zmiany planów po tym, jak Hurst pod koniec czerwca doznał poważnego zerwania mięśnia dwugłowego ramienia podczas wykonywania jednej ze scen kaskaderskich. Po wypadku zdjęcia zostały natychmiast wstrzymane. Choć czas rekonwalescencji aktora nie został oficjalnie ujawniony, tego typu kontuzje zazwyczaj wymagają od czterech do sześciu miesięcy leczenia, a pełny powrót do sprawności może potrwać nawet rok.

Według źródeł Amazon MGM Studios i Sony Pictures Television uznały, że harmonogram produkcji nie pozwala na tak długie opóźnienie. Zdecydowano się więc na recasting, ponieważ rola Kratosa wymaga intensywnego wysiłku fizycznego i licznych scen akcji. Dave Bautista ma być idealnym kandydatem dzięki swojej przeszłości w wrestlingu oraz doświadczeniu w kinie akcji. Dodatkowym atutem jest fakt, że aktor niedawno zakończył zdjęcia do remake’u "Highlandera", do którego znacząco zwiększył masę mięśniową.

Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, przygotowania Bautisty do roli rozpoczną się w połowie sierpnia, a zdjęcia mają zostać wznowione w październiku w Vancouver. Amazon wciąż planuje realizację dwóch sezonów jednocześnie.

Źródło: Deadline