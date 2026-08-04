"Violent Night 2" z pierwszym zwiastunem. Mikołaj David Harbour wraca do krwawej akcji

Universal Pictures zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Violent Night 2, kontynuacji świątecznego hitu z 2022 roku. W głównej roli ponownie zobaczymy Davida Harboura, który raz jeszcze wcieli się w nietypowego Świętego Mikołaja.

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W pierwszej części zmęczony życiem Mikołaj rozprawił się z grupą uzbrojonych najemników, aby uratować dziewczynkę i jej rodzinę. Tym razem bohater stanie naprzeciw bezwzględnego gangstera terroryzującego centrum handlowe Silver Bell Mall. Problem w tym, że Święty Mikołaj zaczyna tracić wiarę w prawdziwe znaczenie świąt, a wraz z nią także swoją magię. Aby pokonać zbirów i ocalić mieszkańców galerii handlowej, będzie musiał przypomnieć sobie, czym jest dobro, a w decydującym momencie otrzyma wsparcie od osoby, z którą żaden przestępca nie chciałby się zmierzyć – pani Mikołajowej.

Nową bohaterkę zagra Kristen Bell, natomiast głównego antagonistę sportretuje Jared Harris. W obsadzie znaleźli się także Joe Pantoliano, Daniela Melchior, Andrew Bachelor oraz wrestler Maxwell Jacob Friedman.

Za kamerą stanął Tommy Wirkola, który wyreżyserował również pierwszą odsłonę. Scenariusz ponownie napisali Pat Casey i Josh Miller.

Premiera filmu została wyznaczona na 4 grudnia.

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Źródło: Universal Pictures