Serial "Pionek" już we wrześniu tylko w SkyShowtime

SkyShowtime ogłosiło datę premiery swojego nowego polskiego serialu oryginalnego "Pionek". Kontynuacja "Ślebody" zadebiutuje w serwisie 10 września, a w dniu premiery widzowie otrzymają dostęp do dwóch pierwszych z sześciu odcinków.

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Akcja serialu przenosi się na Śląsk, gdzie dochodzi do brutalnego morderstwa studentki architektury. Sposób działania sprawcy do złudzenia przypomina zbrodnie Normana Pionka (Łukasz Simlat), seryjnego mordercy znanego jako "Wampir z Szombierek", który odsiaduje wyrok w więzieniu. Choć wszystko wskazuje na działalność naśladowcy, kolejne tropy komplikują śledztwo.

Sprawę prowadzi komisarz Kocur (Weronika Książkiewicz), jednak szybko angażuje się w nią również Bastian Strzygoń, który liczy na zdobycie sensacyjnego materiału. Wciąga on do śledztwa Ankę Serafin, a wspólne poszukiwanie prawdy prowadzi bohaterów do coraz mroczniejszych sekretów z przeszłości. Z każdą kolejną wskazówką granica między prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać.

"Pionek" jest kontynuacją dobrze przyjętej "Ślebody" i rozwija historię głównych bohaterów, tym razem stawiając ich w obliczu zagadki inspirowanej jednym z najbardziej niepokojących seryjnych morderców w historii Śląska.

Źródło: SkyShowtime / Informacja prasowa