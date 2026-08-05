"Z Archiwum X: Chcę wierzyć" wraca w wersji reżyserskiej. Disney pokazał zwiastun

Disney i Hulu opublikowały zwiastun nigdy wcześniej niepublikowanej wersji reżyserskiej filmu "Z Archiwum X: Chcę wierzyć" z 2008 roku. Nowe wydanie, zatytułowane "The X-Files: I Want to Believe: Vrach Frankenshteyn", trafi na Hulu już 14 sierpnia i otrzyma kategorię wiekową R.

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Twórca serii, Chris Carter, zapowiadał ten projekt już rok temu podczas występu w podcaście Davida Duchovny'ego. Przyznał wówczas, że pierwotnie nakręcił znacznie mroczniejszy film, jednak studio wymusiło cięcia, aby produkcja mogła otrzymać kategorię PG-13. "Teraz mam szansę wrócić i stworzyć ten przerażający film, który od początku chciałem nakręcić" – mówił Carter.

Nowa wersja ma wiernie odtworzyć jego pierwotną wizję i zaoferować zdecydowanie bardziej niepokojący thriller inspirowany historią prawdziwego "doktora Frankensteina". Nie ujawniono jednak, jak rozległe będą zmiany względem kinowego wydania.

Oto zwiastun:

Fabuła ponownie śledzi losy Foxa Muldera i Dany Scully, którzy od kilku lat nie pracują już dla FBI. Mulder żyje w odosobnieniu, natomiast Scully została lekarką w katolickim szpitalu. Gdy dochodzi do tajemniczego porwania agentki FBI, a były ksiądz zaczyna doświadczać wizji mogących pomóc w śledztwie, Scully zostaje poproszona o sprowadzenie Muldera z powrotem do Biura. Wspólnie muszą zmierzyć się z mroczną zagadką skrywającą kolejne przerażające tajemnice.

W obsadzie ponownie znaleźli się David Duchovny, Gillian Anderson, Amanda Peet, Billy Connolly, Xzibit, Callum Keith Rennie oraz Mitch Pileggi.

Źródło: Hulu