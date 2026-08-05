"Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru" z nowym zwiastunem

Sony Pictures opublikowało nowy zwiastun filmu "Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru", czyli szóstej odsłony popularnej serii horrorów. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Jacob Chase, który rozwija mitologię jednego z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych cykli grozy.

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Główną bohaterką jest Gemma (Amelia Eve), młoda matka wychowująca córkę w domu, w którym sama dorastała. Kobieta odkrywa, że potrafi przenosić się do The Further, przerażającego wymiaru zagubionych dusz znanego fanom serii. Sytuacja komplikuje się, gdy uświadamia sobie, że posiada wyjątkową zdolność: potrafi nie tylko odwiedzać ten świat, ale również sprowadzać zamieszkujące go istoty do rzeczywistości. Demony szybko dostrzegają potencjał Gemmy, a granica między światem żywych i umarłych zaczyna się zacierać, zamieniając naszą rzeczywistość w pole ich działania.

Do swojej kultowej roli medium Elise Rainier powraca Lin Shaye. W obsadzie znalazł się również Brandon Perea.

Za historię odpowiadają David Leslie Johnson-McGoldrick i Jacob Chase, a producentami filmu są Jason Blum, Oren Peli, James Wan oraz Leigh Whannell. Dotychczasowe pięć części serii zarobiło na całym świecie ponad 740 milionów dolarów.

"Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru" trafi do kin 21 sierpnia.

Źródło: Sony Pictures