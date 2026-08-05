Twórcy ujawnili czas trwania nowej "Godzilli". Seria właśnie napisała historię

Twórcy filmu Godzilla Minus Zero ujawnili oficjalny czas trwania produkcji, a nowa odsłona serii już zdążyła przejść do historii. Widowisko będzie trwało 135 minut, co czyni je drugim najdłuższym filmem w całej historii franczyzy.

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Dłuższa pozostaje jedynie amerykańska Godzilla z 1998 roku w reżyserii Rolanda Emmericha, której czas trwania wynosił 139 minut. Tym samym Godzilla Minus Zero wyprzedziła film Godzilla II: Król potworów z 2019 roku, trwający 131 minut.

Akcja nowej produkcji rozgrywa się dwa lata po wydarzeniach przedstawionych w Godzilli Minus One. Kōichi Shikishima i jego rodzina próbują wrócić do normalnego życia, jednak ich plany przekreśla powrót legendarnego potwora. Tym razem Godzilla ma siać spustoszenie nie tylko w Japonii, ale również w Nowym Jorku.

Za scenariusz i reżyserię ponownie odpowiada Takashi Yamazaki. Film trafi do kin 3 listopada 2026 roku, natomiast jego przedpremierowy pokaz odbędzie się 26 września podczas New York Film Festival.

Wszystko wskazuje na to, że fani otrzymają największe i najbardziej widowiskowe starcie w historii japońskiej serii. Jeśli zapowiedzi okażą się trafne, Król Potworów po raz kolejny udowodni, że jego legenda jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Źródło: ScreenRant