Netflix bierze na warsztat bestseller. Jego autorka zaczynała od fanfików "Gwiezdnych wojen"

Netflix oficjalnie potwierdził prace nad ekranizacją powieści "Deep End" autorstwa Ali Hazelwood. To kolejna produkcja inspirowana książkami, które zdobyły ogromną popularność dzięki społeczności BookTok i rosnącemu zainteresowaniu gatunkiem New Adult.

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Powieść ukazała się w 2025 roku i niemal natychmiast trafiła na szczyt listy bestsellerów New York Timesa. Do tej pory sprzedano już blisko 1,5 miliona egzemplarzy na całym świecie. Historia skupia się na losach ambitnej skoczkini do wody oraz gwiazdy pływania, których relacja wystawiona zostaje na ciężką próbę przez rywalizację, presję otoczenia i zakazany romans.

Scenariusz do filmu przygotuje Laura Kosann, znana z pracy nad The Social Ones. Producentami projektu zostali natomiast Shawn Levy, reżyser i producent związany między innymi z serią Deadpool, oraz Dan Levine. Funkcję producentki wykonawczej obejmie również sama Ali Hazelwood.

Dla wielu fanów najciekawsza pozostaje jednak historia samej autorki. Jej debiutancka powieść, The Love Hypothesis, wywodzi się bowiem z fanowskiej twórczości inspirowanej Gwiezdnymi wojnami. Pierwotnie była to historia oparta na postaciach Rey i Kylo Rena, opublikowana w serwisie Archive of Our Own. Z czasem opowiadanie przerodziło się w międzynarodowy bestseller, a już we wrześniu doczeka się ekranizacji przygotowanej przez Prime Video.

Ali Hazelwood porzuciła karierę wykładowczyni neuronauki, aby całkowicie poświęcić się pisaniu. Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ jej książki sprzedały się już w ponad dziesięciu milionach egzemplarzy.

Źródło: ScreenRant