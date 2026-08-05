Mike Flanagan szykuje wielką zmianę. Finał nowej adaptacji Stephena Kinga zaskoczy fanów

Mike Flanagan po raz kolejny sięga po twórczość Stephena Kinga, ale tym razem nie zamierza podążać utartą ścieżką. Twórca takich produkcji jak Nawiedzony dom na wzgórzu i Doktor Sen zapowiedział, że jego nowa wersja Carrie znacząco różni się od wszystkich wcześniejszych adaptacji.

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Serial, który zadebiutuje na platformie Prime Video już 7 października, przedstawi historię Carrie White – nastolatki wychowywanej przez skrajnie religijną matkę. Po śmierci ojca dziewczyna zostaje niemal całkowicie odizolowana od rówieśników, a wraz z pojawieniem się tajemniczych zdolności telekinetycznych jej życie zaczyna wymykać się spod kontroli.

Podczas rozmowy przeprowadzonej w trakcie San Diego Comic-Con Mike Flanagan przyznał, że większość widzów uważa, iż doskonale zna historię Carrie. Według reżysera rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej.

Wszyscy są przekonani, że wiedzą, jak to się skończy. Tymczasem po raz pierwszy mogę szczerze powiedzieć, że nie mają pojęcia – zdradził filmowiec.

Największe zmiany mają dotyczyć słynnej sceny balu maturalnego, która od dekad pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych momentów w historii kina grozy. Flanagan ujawnił, że widzowie zobaczą wydarzenia przedstawione w zupełnie nowy sposób, wykraczający daleko poza szkolną salę gimnastyczną.

Twórca podkreślił, że jego wersja opowieści znacząco rozbuduje świat przedstawiony przez Stephena Kinga i pokaże konsekwencje tragicznych wydarzeń na znacznie większą skalę niż wcześniejsze ekranizacje. Wszystko wskazuje na to, że widzowie zobaczą nie tylko słynny bal, ale również dramatyczne wydarzenia, które nastąpiły po nim.

W główną bohaterkę wcieli się Summer H. Howell, a jedną z najważniejszych postaci zagra Alison Thornton. Pierwsze reakcje krytyków sugerują, że nowa interpretacja klasycznej historii może okazać się jedną z najciekawszych adaptacji twórczości Stephena Kinga ostatnich lat.

Źródło: Bloody-disgusting