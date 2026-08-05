Russell Crowe zaskoczył fanów nowym wyglądem. Tak przygotowuje się do wielkiej roli

Russell Crowe po raz kolejny udowadnia, że dla roli jest gotów na ogromne poświęcenia. Zaledwie dwa lata po wcieleniu się w Hermanna Göringa w filmie Norymberga aktor zaprezentował zupełnie nowy wygląd, który natychmiast przyciągnął uwagę fanów.

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Zdobywca Oscara opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z treningu, na którym pozuje obok Drewa McIntyre'a. Aktor zaprezentował znacznie szczuplejszą sylwetkę i imponującą formę, przygotowując się do swojej najnowszej produkcji zatytułowanej The Last Druid.

Właśnie kończymy zdjęcia do filmu The Last Druid. Pracujemy w Hiszpanii od maja. Minęły dwa lata od chwili, gdy grałem Hermanna Göringa. Gorące dni spędzone na planie okazały się świetną motywacją. Jak zawsze powtarzam, liczy się systematyczność – napisał Crowe.

Za reżyserię odpowiada William Eubank. Akcja produkcji rozgrywa się w czasach starożytnego Rzymu i opowiada historię celtyckiego przywódcy, który staje do walki z najeźdźcami, próbując ochronić swoją rodzinę oraz własny lud.

Źródło: ScreenRant