Poznaliśmy kolejne szczegóły nowego projektu Jeremy'ego Saulniera dla A24

Nowy film Jeremy’ego Saulniera, twórcy cenionych thrillerów "Blue Ruin" i "Green Room", wciąż pozostaje sporą niewiadomą. Projekt roboczo zatytułowany "October" od blisko roku znajduje się w postprodukcji i nadal nie doczekał się daty premiery.

Wczytywanie... "Green Room"

Według najnowszych doniesień produkcja została niedawno zaprezentowana podczas wewnętrznego pokazu w A24. Studio ma podjąć decyzję dotyczącą dalszych planów dystrybucyjnych jeszcze w tym miesiącu. Do tej pory oficjalnie wiadomo było jedynie, że główną rolę zagra Cory Michael Smith, a całość określano jako thriller o uciekinierze rozgrywający się w okresie Halloween. Teraz ujawniono pierwsze szczegóły fabuły.

Bohater grany przez Smitha zostaje uznany za głównego podejrzanego w sprawie masowego morderstwa. Po ucieczce z policyjnego aresztu rozpoczyna desperacką walkę o oczyszczenie swojego imienia, jednocześnie stając się celem zakrojonej na szeroką skalę obławy.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada sam Jeremy Saulnier, a finansowaniem oraz produkcją zajmuje się A24. Według źródeł film ma być intensywnym thrillerem pościgowym, przywodzącym na myśl "Ściganego", ale utrzymanym w charakterystycznym dla Saulniera, bezkompromisowym i brutalnym stylu. Scenariusz ma oferować podobną dawkę napięcia i przemocy, która przed laty zapewniła filmowi "Green Room" status jednego z najciekawszych współczesnych thrillerów.

Choć A24 wciąż nie ujawniło daty premiery, pojawiają się spekulacje, że film może zostać pokazany podczas festiwalu Toronto International Film Festival, być może w sekcji Midnight Madness, zanim trafi do szerokiej dystrybucji.

Źródło: World of Reel