Wizja wyrażona kreacją Joaquina Phoenixa suflowana mu zza kamery przez Ari Aster to przyczynek do rozważań nad sensem brnięcia za wszelką cenę w istotę przesady 3

„Wielu z nas rodzice porzucili, nie racząc przedtem umierać” – skanduje uczestnik kampusu dla dzieci wywodzących się z rodzin patologicznych. Beau po licznych, pełnych opresji przygodach zahaczył także o las, gdzie schowało się wzmiankowane grono łaknące wsparcia i współczucia. To tylko jeden z etapów na drodze zmaltretowanego życiowo mężczyzny. Beau miał nadopiekuńczą matkę oraz ojca, który zginął przedwcześnie. Sierota obecnie ma już swoje lata. Beau dowiedział się, iż jego mama została zabita. Dotąd właśnie ona skutecznie sprawowała kuratelę nad synem. Teraz on sam musi przejąć kontrolę nad własnymi wyborami oraz pożegnać się z iluzją, która cedowała na kogo innego patronat rodzicielski.

„Nie jesteś za stary na adopcję?” – pyta obcesowo nastoletnia siostra. Beau znalazł się nieoczekiwanie w domu zastępczym, gdzie „odzyskani” rodzice wykazują zapobiegliwość wobec syna „po przejściach”. On, chociaż przedtem doznał wielu krzywd, jest zdumiony faktem, iż ktokolwiek wykazuje zainteresowanie jego losem. Siostra jednak poczuła się zagrożona faktem kooptacji do jej rodziny nowego członka, z założenia nieudacznika i „przegrywa”. Za nim samym ciągnie się cień porażek i utrapień. Koszmarne pasmo sprowadza się do chorób, notorycznego pecha oraz niezbornych, fatalnych przypadków. Beau ma wpisany w kod genetyczny system porażki, której ogona nie potrafi raz na zawsze zgubić.

Joaquin Phoenix znowu staje przed obiektywem kamer jako odmieniec, który musi się mierzyć z własnymi neurasteniami. Przy okazji „Jokera” wypadła ta konfrontacja intrygująco. Doceniona została zresztą przez międzynarodowe gremia filmowe. Tym razem ściera się Phoenix z materią znacznie gęstszą, z jakiej wybrnąć przyjdzie mu trudniej, bo i ona sama narzuca konwencję bez reszty wchłaniającą. Filmowy Beau podąża tylko sobie znanymi tropami, z których żaden nie jest komfortowy. Wszystkie zaś sprawiają wrażenie destrukcyjnych i pogrążających. „Bo się boi” prowadzi nas żmudnym i krańcowo długim szlakiem do niewyznaczonego z góry celu. Na jego końcu widz może wprawdzie odetchnąć, zrzuciwszy z siebie bagaż przydługiej podróży. Jej kres nie będzie oznaczać wszelako doświadczenia, jakie zaprocentowało korzyściami świadkom tej opowieści. Film w reżyserii Ari Aster to ćwiczenia stylistyczne sprawnie zrealizowane przez ekipę filmową, ale przy okazji tortura dla cierpliwych, chcących skrupulatnie asystować temu rozpiętemu ponad racjonalny sens eksperymentowi.

„Szczajta gdzie chceta” – takie graffiti widnieje na murze odrapanego budynku, który Beau mija w swoich straceńczych peregrynacjach. Film Ari Aster dowodzi, że niniejsza mądrość może sprowadzić całkiem idealistyczne poszukiwania do dezawuującej jego prawdę konstatacji. Bohater tej historii widzi „żyletki w eklerkach”, a cała reszta jego emocjonalnej optyki to nieprzebrany strumień patologii umocowanej w dziecinnych traumach. „Smutki nachodzą nas batalionami” – obwieszcza inna z sentencji spisanej na szlaku wędrówek Beau. To nie najlepsza rekomendacja komedii, która, niestety, skutecznie realizuje swoje własne hasła. „Nic w nadmiarze” – komunikuje kolejne credo, jakie przyświeca odrzuconym, wśród których znalazł się Beau. Wizja wyrażona kreacją Joaquina Phoenixa suflowana mu zza kamery przez Ari Aster to przyczynek do rozważań nad sensem brnięcia za wszelką cenę w istotę przesady. Za nią czai się chaos, a w efekcie intelektualna pustka. Choćby się miało świadomość, że nadmiar nie służy beneficjentom sztuki, Ari Aster rzuciła na szalę wszystkie dostępne jej aktywa. Pani reżyser przeszarżowała. Nie pomógł jej nawet joker talii, którego wyjęła z rękawa, sądząc, że uratuje on zbyt ostentacyjnie nachalną licytację.