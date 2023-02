„Sundown” to film o tajemniczym utrapieniu i jego granicach, które trudno przekroczyć nie wykazując ku temu sił wolicjonalnych 6

„Pierwszy raz wzięłam do ręki telefon... od wczoraj” – przyznaje z sarkazmem Alice (Charlotte Gainsbourg). Ona, jej dzieci oraz brat oddają się słodkiemu dolce far niente nad basenem hotelu w Acapulco. Smartfony są obecne w rękach niemal wszystkich gości turnusu. Może z wyjątkiem Neila (Tim Roth). Na twarzy brata Alice maluje się marazm. Mężczyzna chłonie widoki, obserwuje ludzi, kontempluje zdarzenia. Z błogostanu wyrwani zostaną państwo Bennetti nieoczekiwanie. Umarła ich matka. Trzeba zorganizować uroczystości pogrzebowe, zatem Bennetti szykują się do natychmiastowego wyjazdu. Na lotnisku okazuje się, że Neil nie zabrał paszportu z hotelowego pokoju. Alice wraz z dziećmi ruszają do kraju sami. Neil tymczasem sprawę z paszportem ukartował i wcale nie zamierza wyjeżdżać. Wynajmuje na razie pokój w innym hotelu i postanawia kontynuować relaks. Na miejscu poznaje seksowną Meksykankę i w jej towarzystwie spędza czas jak gdyby nic nie zaszło. Ponaglających telefonów od Alice brat nie odbiera.

Sundown (2021) - Tim Roth (I), Samuel Bottomley, Albertine Kotting McMillan, Charlotte Gainsbourg

Neil i jego dziewczyna siedzą na plaży, gdy do jej brzegu podpływa motorówka. Wyskakuje z niej młody mężczyzna i strzela śmiertelnie do innego plażowicza. Woda przybiera natychmiast krwawe barwy. Mimo powszechnej konsternacji i paniki nawet ta scena nie jest wstanie wyrwać Bennettiego ze stanu, w jakim konsekwentnie zastygł i trwa. Neil i Berenice uprawiają seks, snują się po knajpach, pływają. Mężczyzna nie umie zdobyć się jednak na więcej niż kilka zdawkowych komunikatów, patrząc bezradnym i spolegliwym wzrokiem w nieokreśloną przestrzeń. Nawet przyjazd zaniepokojonej Alice nie jest w stanie wyrwać go z postawy niemrawej. Siostra tymczasem przybywa z misją podziału majątku. Scheda nie jest mała, ponieważ rodzeństwo jest spadkobiercą fortuny rodziców działających w branży rzeźniczej. Neil, sprawiając obojętne wrażenie, przystaje na sumę stu tysięcy funtów rocznej pensji w zamian za zrzeczenie się pretensji do reszty. Tymczasem miejscowy gang zabija Alice. Nawet ta informacja nie wstrząśnie zblazowanym Neilem.

Sundown to film o tajemniczym utrapieniu i jego granicach, które trudno przekroczyć nie wykazując ku temu sił wolicjonalnych. Michel Franco nakręcił dzieło ponure, jakie domagać się będzie tytułowego słońca tuż przed zachodem. Umieszczając akcję swojego dramatu właśnie w takiej scenerii, dokonał reżyser swoistej konfrontacji. Miły pejzaż sprzyja rozmyślaniom relaksacyjnym lub wręcz całkowitemu odłączeniu od impulsów płynących z przysadki mózgowej. Neila jednak zajmuje coś bardziej istotnego, ale swoje rozważania kryje za nic niemówiącym spojrzeniem abnegata. Michel Franco mu na tę pozę zezwala, konsekwentnie utrudniając widzom rozwikłanie zagadki, co stoi za bezwolną postawą wiodącego bohatera. Dopiero finał tego pozornie błahego dzieła uświadomi, że to, co kryło się w głowie Neila, nie było tylko frazesem, lecz miało całkiem racjonalne uzasadnienie mentalne.

Sundown (2021) - Charlotte Gainsbourg, Albertine Kotting McMillan, Tim Roth (I)

Neil stygnie w świadomej apatii, jakby nie chciał przyjąć do wiadomości elementarnych faktów, choć rzeczywistość co i rusz próbuje go wybudzić z letargu. Śmierć matki, potem siostry stawiają mężczyznę przed rozmaitymi koniecznościami. Neil zaś się przed nimi sprawnie uchyla. Jego umysł toczą niesprecyzowane wizje. Może to refleks przeszłości, która była poniekąd słoneczna? Może jednak syndrom zmierzchu, jaki jest nieuchronny, jakiego Neil by bardzo chciał uniknąć. A przynajmniej do tego stopnia, by stawić mu czoła za wszelką cenę świadomie.