W tym filmie nie zagrało absolutnie nic - od scenariusza po wizualny aspekt widowiska. Co gorsza poprawność polityczna dosięgła nawet kosmicznego łowcę. 2

Nowy film o Predatorze to kolejny przykład kultowej franczyzy, która zostaje zmasakrowana przez współczesne trendy związane z szerzeniem politycznej poprawności. Tym razem jeden z największych kozaków w historii kina został pobity przez nastoletnią Indiankę.

Predator: Prey (2022/I) - Dakota Beavers, Amber Midthunder

Zacznijmy jednak od początku. Akcja filmu rozgrywa się w 1719 roku, gdzie młoda Indianka z plemienia Komanczów nie ma zamiaru być, jak inne kobiety zamieszkujące wioskę. Ona zamiast gotować, uprawiać ziemię oraz zajmować się zielarstwem woli polować i walczyć, co oczywiście spotyka się z dezaprobatą ze strony męskiej części jej plemienia. Sytuacja się zmienia, gdy na horyzoncie pojawia się kosmiczne zagrożenie w postaci łowcy, który przybył znaleźć na Ziemi godnego przeciwnika.

Punkt wyjściowy filmu Predator: Prey wydaje się być absolutnie wspaniały. Scenarzyści osadzili tę opowieść w takim momencie historii, gdzie pojawienie się Predatora dawało im niesamowite pole do popisu. Niestety w roli głównej przeciwniczki zdecydowali się postawić naprzeciwko niego nastoletnią dziewczynę, która ma nawet problemy z upolowaniem zająca. Jest za to pyskata, nie słucha starszych, ma nieziemsko wielkie ego i robi wszystko pod prąd - jak 200-kilowy kosmiczny łowca ma poradzić sobie z kimś takim? Historii zaprezentowanej w Predator: Prey nie pomaga również fakt, że twórcy ocieplają, jak tylko mogą wizerunek Indian. Nie mam z tym problemu, tylko dlaczego na swoich bohaterów wybrano akurat najbardziej bezwzględne i brutalne plemię ze wszystkich? Polecałbym scenarzystom na początek poczytanie trochę o historii Komanczów oraz obejrzenie jakichś produkcji dokumentalnych. Jestem pewien, że w historii Ameryki znaleźlibyśmy nieco mniej radykalne w swoich działaniach Rdzenne Ludy.

Predator: Prey (2022/I) - Amber Midthunder

Inna sprawa to sam kosmiczny łowca, który do pewnego momentu wydaje się być najmocniejszym punktem programu. Jego wygląd jest naprawdę niezły, ale właśnie... do pewnego momentu. Kiedy z jego głowy strącony zostaje hełm naszym oczom objawia się paskudna morda CGI, zero jakichkolwiek efektów praktycznych. Jego zachowanie także pozostawia wiele do życzenia - nie wiem czy Dan Trachtenberg oraz jego ludzie oglądali dwa oryginalne filmy z serii, ale najprawdopodobniej nie zrozumieli istoty tej postaci. Predator polował na ofiary, które były godne jego potędze, miały być dla niego wyzwaniem. W nowym filmie kosmiczny łowca marnuje swoje zasoby na... wilki i węże. Druga sprawa jest taka, że jego oręż i zabawki wydają się być dużo bardziej potężne od tych, które miał w filmie Predator - ten zarzut jednak jest jeszcze do uratowania przez obrońców filmu, więc nie będą w to dalej brnął.

Skoro wspomniałem już o wilku i wężu to nie mogę pominąć również aspektu wizualnego tego tworu. Najdelikatniej rzecz ujmując dorównuje on poziomem scenariuszowi, czyli jest po prostu marny. Efekty specjalne i komputerowo wygenerowane zwierzęta wyglądają fatalnie, a przoduje w tym wszystkim niedźwiedź. Kamuflaż Predatora także pozostawia wiele do życzenia, a tutaj dochodzi także fakt, że jest on zaprezentowany w inny sposób niż w poprzednich filmach.

Predator: Prey (2022/I) - Amber Midthunder

Predator: Prey to także film akcji, który nudzi. Sekwencje, które powinny nas elektryzować i budzić napięcie są strasznie denne i nijakie, ale nie ma co się dziwić. Kosmiczny łowca staje oko w oko z nastolatką, która w finale walczy z nim lepiej niż Arnold Schwarzenegger w pierwszym filmie - jak ja mam traktować to poważnie? Skoro jesteśmy też przy pierwszym Predatorze to zapewne pamiętacie sceny z błotem i obniżeniem temperatury ciała - pomysł jaki serwują nam twórcy nowej odsłony jest tak kuriozalny, że idealnie wpasowuje się w scenariusz tego tworu i doskonale wyjaśnia nam z czym mamy do czynienia.