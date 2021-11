Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Wszystkie elementy ze sobą współgrają i pozwalają wciągnąć się momentalnie do krwawego świata, w którym niestety trudno jest zostać tylko na chwilę… 7

Squid Game momentalnie stał się hitem. Twórcy bardzo kreatywnie podchodzą do całego kreowania świata przedstawionego oraz składania pomysłu na całą serię. Fabuła wciąga już od samego początku, ponieważ już w pierwszych minutach pojawiają się małe zajawki, których wyjaśnienia wyczekuje widz scena po scenie.

Co jest ciekawym zabiegiem w Squid Game? Między innymi jest to zmieszanie świata dziecka z rzeczywistością dorosłych. Gry, w które grają bohaterowie, są powszechnie znane dla każdego dziecka. Jednak serial postanawia pokazać nieco surowszą wersję „zabawy”. W ten sposób powstaje kontrast, który jest pozytywnie odbierany przez widzów ze względu łatwość. Skrajne obrazy odbiera się najłatwiej. Tutaj pojawia się zetknięcie dziecięcych motywów z krwawą brutalnością.

Co jeszcze hipnotyzującego jest w serialu? Trudno nie poruszyć pomysłowości oraz strategii rozwijania fabuły. Serial jest rozłożony na etapy — gry. To pozwala zachować wrażenie porządku. Jednak kolejnym punktem jest również obmyślenie całego procesu rozgrywek od początku do końca. Bardzo dużo do poszczególnych scen wnosi także muzyka, której dobór jest także odpowiednio wyważony.

Pojawia się także bardzo dużo psychologicznych aspektów, które bardzo przyczyniają się do zainteresowania serialem. Organizatorzy gry bazują na prostych chwytach psychologicznych. Manipulują zawodnikami, wykorzystując proste narzędzie — pieniądze oraz strach. Dodatkowo są bardzo dobrze przygotowani — na dzień dobry wiedzą wszystko o swoich zawodnikach. Skupiają się na biednych ludziach, którzy zbankrutowali i są żądni dużych pieniędzy. Pojawiają się również wątpliwością, które łączą się z innymi motywami różnych działań i decyzji, co pozwala, skroić tak ciekawy scenariusz.

Squid Game sprawia wrażenie serialu bardzo starannie przemyślanego oraz zaplanowanego. Wszystkie elementy ze sobą współgrają i pozwalają wciągnąć się momentalnie do krwawego świata, w którym niestety trudno jest zostać tylko na chwilę…