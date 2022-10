Film pani Jankowskiej sprawia wrażenie, jakby był realizowany „na akord” i opłacany od sceny: im więcej ich, oraz im są dłuższe, tym lepiej 2

„Zabierz mnie stąd” – cedzi przez zęby ojciec do swojej córki. Mika niedawno wróciła z zagranicy. Na miejscu zastała tatę w stanie wegetatywnym. Ojciec jest w szpitalu. W mózgu zaszło coś nieodwracalnego. Córka zdaje sobie z tego sprawę, tata żyje w świecie agonalnych iluzji. Wraca pamięcią do lat młodości dziecka. Przed oczami przesuwają mu się kadry filmów, jakie sam nakręcił, gdy Mika była mała. Teraz to córka sprawuje opiekę nad zdziecinniałym starcem. Ten jest na szczęście spolegliwy. „Procesowaliśmy się chyba dłużej, niż byliśmy małżeństwem” – wzdycha były mąż Miki. Mężczyzna założył nową rodzinę. Byli małżonkowie mogą sobie teraz tylko współczuć, bo przeszły małżonek też ma problemy podobne do tych, z jakimi zmaga się Mika.

Anatomia nieudolnie opowiada o umieraniu, ale też i o bezradnym oczekiwaniu na nie. Mika ma świadomość, co czeka jej ojca, ale z tą wiedzą zmaga się kontemplacyjnie. Każdy z kadrów filmu Oli Jankowskiej jest jak odliczanie przed egzekucją. Sekundy mkną zbyt szybko, choć wypowiadane są ślamazarnie. „Która godzina?” – pyta złożony boleścią ojciec. „Jest 16.21” – odpowiada jak na zwolnionej stopklatce córka. Ale widz może nabyć niezłomnego przekonania, ze między pytaniem a odpowiedzią minęło co najmniej trzy razy więcej czasu. W innym z ujęć Mika podróżuje obojętną na jej cierpienie Warszawą. Obrazy kręcone z tylnego siedzenia samochodu portretują smutne miasto. Sekwencja trwa wiele minut. Film pani Jankowskiej sprawia wrażenie, jakby był realizowany „na akord” i opłacany od sceny. Im więcej ich oraz im są dłuższe, tym lepiej. Mika spotyka się z Joanną. Najpierw rozmawiają, potem tańczą, wreszcie rozbierają się. Stanąwszy przed sobą, oglądają się wedle wzorów już w tym filmie ustalonym, czyli bardzo długo. Wreszcie się ubierają i rozchodzą. To chyba lapidarna kwintesencja tasiemca, który udaje psychologiczną wiwisekcję.

Ojciec odchodzi. Zanim to nastąpi, córka wraca do lat ich osobistej prosperity. Wspomina wspólny wypad za miasto, karuzelę, na jakiej została sfilmowana przez ojca. Teraz w geście determinacji rzuca na ścianę refleks splecionych przez siebie rąk. Pod snopem światła fingują pieska, który ma rozśmieszyć odbiorcę tej inscenizacji. Widzem jest ojciec. Ma być tym przedstawieniem podniesiony na duchu. Ale takim zabiegiem chyba tylko córka podniesie sobie własne samopoczucie. Wie, że żadnego realnego gestu wykonać nie potrafi. Ucieka się zatem tylko do aktów pozorowanych. Piesek na ścianie wygląda całkiem autentycznie. Ale komu ma on przynieść satysfakcję?

Anatomia usiłuje wykazać, że o sprawach ostatecznych da się mówić wyłącznie w sposób smutny i nudny. Ola Jankowska przewrotnie, by ten dowód przesądzić, zatrudniła do roli nieboszczyka najśmieszniejszego z satyrycznych nudziarzy. Andrzej Poniedzielski wypracował sobie w kabarecie wewnętrzną, osobliwą oraz niepowtarzalna pozę. Jego stand-upy, niekonwencjonalne i zabawne, odbiegają od pozostałych literą komiczną. Ich wyjątkowa forma czyni z autora kogoś poza nawiasem skali. Swoją wisielczą nutą stanowi Poniedzielski wyłączny brand polskiej satyry. Tutaj, w filmie po łokcie nudnym i jałowym, tylko obciąża on ten i tak chybiony projekt. Grany przez komika ojciec umiera, bo jak miałoby być inaczej. Jankowska będzie chciała, z jego udziałem, eksploatować ten fakt do bólu. Zwrot „umrzeć z nudów” nabiera w jej ujęciu tym samym dosłownego, zbyt dosadnego znaczenia.