Gatunek dreszczowca o tematyce wampirycznej jest bardzo podobny do samego wampira: żyje od setek lat i za każdym razem, gdy myślisz, że zaraz umrze dostaje infuzję nowej, świeżej krwi. Ponieważ logistyka gryzienia szyi i ssania krwi nie jest już tak ekscytująca, film o wampirach, powieść lub serial telewizyjny, który trafia w odpowiednią strunę, jest zwykle nasycony smaczną metaforą, która wykracza poza oczywiste aluzje i wątki „erotyczne”. W połowie lat 70., kiedy gatunek zaczął wydawać się stęchły, „Miasteczko Salem” Stephena Kinga (1975) i „Wywiad z wampirem” Anne Rice (1976) ożywiły go, wprowadzając gotycki klimat staromodnych horrorów w ekscentryczne zakamarki współczesnego świata. „Straceni chłopcy” połączyło wampiryzm z młodzieżową hipsteriadą lat 80., „Czysta krew” postawił na progresywną stronę wampirów, a książki „Zmierzch” i ich kinowe ekranizację uczyniły z wampira wyraz wyobcowanego, romantycznego outsidera. Powoli sącząca się filmowa kroplówka Jima Jarmuscha pt. „Tylko kochankowie przeżyją” zademonstrowała, z narkotycznym zacięciem, że oglądanie filmu o wampirach może sprawić, że poczujesz się, jakbyś żył tak długo, jak one.

„Nocne kły”, nowy thriller o wampirach od Netflixa, którego akcja rozgrywa się w Los Angeles, chciałby, w jakiś beznamiętny sposób, nadać gatunkowi pewien obrót. Główny bohater, Benny (Jorge Lendeborg Jr.), jest niezdarnym, uroczym studentem i aspirującym kompozytorem, który zastępuje brata jako szofer, w wyniku czego spędza jedną długą noc wożąc po mieście parę atrakcyjnych wampirzyc, które sprawiają wrażenie śmiertelnie zblazowanych i nienagannie wystrojonych imprezowiczek. Zoe (Lucy Fry) i Blaire (Debby Ryan) mają w planach całą serię gorących wydarzeń w całym Los Angeles, a co więcej muszą zdążyć na każde z nich przed wschodem słońca. Czy Benny, uwikłany w długowieczny konflikt między człowiekiem a krwiopijcą, utrzyma równowagę w Los Angeles, jednocześnie wypełniając swoje obowiązki zawodowe? Historia tej starożytnej rywalizacji, a także rozejmu, który pozwala Los Angeles funkcjonować niczym zorganizowane ogniwa działalności przestępczej, opowiedziana jest jako wizualizacja na maskach samochodów w majestatycznej sekwencji początkowej filmu. Mroczna strona klubów w L.A. ma potencjał scenariuszowy, ale film szybko okazuje się tworem typu „kopiuj i wklej”, bez żadnego rozkwitu nocnego świata… i bez żadnej metafory. Nie ma w nim żadnej tajemnicy, pokusy ani poczucia zagrożenia, które potrafiły skutecznie ukąsić w powyżej wymienionych opowieściom o wampirach.

Obsada jest urocza, nawet jeśli niektóre z bardziej znanych nazwisk dostają tu tylko jedną dobrze wyreżyserowaną scenę, zanim wrócimy do samochodowego GPS i przeskoczymy do następnej lokalizacji. Te pojawiające się gościnnie gwiazdy najlepiej wykorzystują swój czas na ekranie: panseksualny wampir, Rocko w wykonaniu Alexandra Ludwiga w moim mniemaniu zasługuje na swój własny spin-off, nie mówiąc już o magnetyzujących postaciach kobiecych, w które wcielają się Megan Fox i Sydney Sweeney. Choć mafijne rozgrywki są tu tylko tłem, film obfituje w kilka świetnie zrealizowanych scen akcji. Mamy tu naprawdę przerażającą wizję rzędu szklanych klatek, w której wampirzy boss Victor (Alfie Allen) trzyma zakutych w łańcuchy i podłączonych do sieci rurek nieprzytomnych ludzi, aby raczyć się koktajlem z ich krwi. To wszystko podane na estetycznej tacy, jest jednak wyłącznie ponurą sensacją, nie dającą poczucia znakomitej inwestycji naszego czasu przed ekranem. Mimo wszystko „Nocne kły” mają bujną wrażliwość wizualną, znajdując pewne aspekty Miasta Aniołów, których nie widzieliśmy niezliczoną ilość razy w filmach i telewizji, a film wywiązuje się z części swoich zobowiązań ze stylem, nawet jeśli nigdy nie zbliża się do ambitnego rozmachu początkowej sekwencji.