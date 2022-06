„Chiara” pozostaje jedynie namiastką tematu wartego podjęcia, który zatrzymuje się na samym jego wstępie 3

Chiara właśnie obchodzi osiemnaste urodziny siostry. Feta zgromadziła całą włoską familię. Restauracja zostaje wypełniona wielopokoleniowymi członkami rodziny. Od siostry Chiara jest młodsza o trzy lata. Jej autorytetem zdaje się być ojciec. Jednak ten, ku zdumieniu Chiary, mimo nalegań nie potrafi zdobyć się na wiarygodną laudację ku czci jubilatki. Zdaje się być pochłonięty innymi sprawami. Tuż po imprezie wylatuje w powietrze przypadkowy samochód. Chiara jest świadkiem tego wydarzenia. Kojarząc fakty, dochodzi do wniosku, że jej ojciec brał udział w przestępczym zajściu. Chiara podejmuje prywatne śledztwo, które potwierdza złe przypuszczenia. Tymczasem nad patologiczną rodziną rozpościera parasol sąd rodzinny. W myśl idei „przerwania cyklu pokoleń”, czyli po to, by odseparować młodocianych od ich mafijnych rodziców, Chiara ma stać się członkiem rodziny zastępczej. Prowadzona przez sądową kuratorkę dziewczynka jednak ucieka z transportu. Chcąc dociec prawdy, Chiara odnajduje tatę. „Lubisz takie życie?” – pyta córka. „Oni mówią ‘mafia’, my – przetrwanie” – odpowiada dyplomatycznie ojciec, próbując dowieść, że zajmuje się wyłącznie dystrybucją narkotyków. Chiara musi sama rozstrzygnąć, czy przejść do porządku dziennego nad realiami, których odkryć łaknęła.

Chiara (2021) - Swamy Rotolo

Film Jonasa Carpignano mimo kilku międzynarodowych filmowych nominacji, a nawet nagród, to kino dość jałowe. Chiara razi dłużyzną „godną” dzieł ambitnych. Sama pozostaje jedynie namiastką tematu wartego podjęcia, który zatrzymuje się na samym jego wstępie. Carpignano, z pochodzenia Włoch, z racji miejsca zamieszkania – Amerykanin – nie poszedł drogą Mario Puzo, scenarzysty, autora ikonicznego „Ojca chrzestnego”, by z perspektywy Stanów Zjednoczonych rzetelnie opisać świat Camorry. Otrzymujemy zatem pewną dawkę pragmatyki mafijnej, nie doczekawszy się zaś głębszej analizy zjawiska.

Osiemnastoletnia Chiara obchodzi swoje pełnoletnie już urodziny. Tym razem laudację wygłasza kto inny. Robi to z pełnym zaangażowaniem i zapałem. Chiara wydaje się usatysfakcjonowana uroczystością, choć swoją mimiką nie wyraża, co zaszło przez poprzednie trzy lata. Dziewczyna musiała zapewne podjąć kluczowe w swoim życiu decyzje: czy pozostać lojalną wobec rodziny i jej wyborów, czy uczynić zadość uniwersalnym wartościom – prawdzie i sprawiedliwości.

Chiara (2021) - Swamy Rotolo

Jonas Carpignano pogrzebał swoją produkcją szansę na rozliczenie się z tematem, który sam nieroztropnie podjął. Chiara w żadnym aspekcie nie wyrasta na filmowego lidera w rankingu obnażania zjawiska Cosa Nostry. Zamiast tego proponuje nam reżyser tasiemcowe sekwencje, patetyczne w intencjach i ślimaczące w odbiorze. Próżno przy tym doszukać się w filmie jakiejś konstruktywnej intrygi bądź choćby godnej zapamiętania sekwencji.

Brnąca w poszukiwaniach motywacji swojego ojca Chiara przemierza na motocyklu włoskie prowincje. Właśnie zaczął się nowy rok i przechodzące ulicami zgraje nastolatków odpalają barwne race. Jedna z nich omal nie trafia w Chiarę. Dziewczyna zatrzymuje się i robi karczemną awanturę winnym zajścia dzieciakom. Młodociani przechodnie szczerze przepraszają. Pozornie usatysfakcjonowana Chiara rusza dalej. Jednak po przejechaniu kilkudziesięciu metrów sama miota racę w mijany tłum. Czy już jest w mafii, czy tylko walczy o przetrwanie?