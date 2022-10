To wciągające kino, które przeraża na nieco innym poziomie, aniżeli klasyczne thrillery o seryjnych mordercach. Warto dać szansę! 7

Dobry opiekun to film oparty na prawdziwej historii Charlesa Cullena nazywanego "Pielęgniarzem śmierci". Produkcję możemy oglądać na platformie streamingowej Netflix i trzeba przyznać, że jest to całkiem intrygujące kino, które nie schodzi poniżej pewnego poziomu.

Główną bohaterką filmu jest pielęgniarka o imieniu Amy Loughren, która pracuje w szpitalu miejskim na nocnej zmianie. Pewnego dnia do personelu dołącza wrażliwy pielęgniarz Charlie Cullen, który okazuje się być ratunkiem dla kobiety borykającej się z poważną wadą serca. Po jakimś czasie w szpitalu zaczyna dochodzić do tajemniczych zgonów pacjentów, co jest powodem rozpoczęcia śledztwa, w którym Charlie staje się głównym podejrzanym.

Dobry opiekun to jeden z tych powolnych thrillerów, które nie bazują na tanim efekciarstwie i szokowaniu widza. To kino kryminalne, któremu zdecydowanie bliżej do dramatu. Niespieszne tempo i bardzo stonowane role głównych gwiazd - Jessiki Chastain oraz Eddie'ego Redmayne'a - sprawią, że Dobry opiekun nie będzie kinem przystępnym dla każdego. A na pewno nie dla osób, które oczekują thrillera, którego napięcie sprawi, że spadniemy z krzesła. To zupełni inny rodzaj kina, w którym można znaleźć co nieco z Davida Finchera - pamiętajcie jednak, że bliżej mu do Zodiaka czy Mindhuntera, aniżeli Siedem czy Zaginionej dziewczyny.

Pomimo tego, że Dobry opiekun to film o seryjnym mordercy, który zabijał swoje ofiary w bardzo wyrafinowany sposób, to warto zwrócić uwagę też na inny aspekt poruszany przez reżysera. Tobias Lindholm ukazuje niedbałość w systemie zdrowotnym wielkiej korporacji, jaką niewątpliwie są rządowe szpitale. I chociaż to właśnie na samym dole, u samego źródła tkwi największy problem, to często jest tak, że to właśnie owe źródło ponosi najmniejsze konsekwencje. Oglądając film Lindholma odnosi się wrażenie, że bardzo łatwo można było poradzić sobie z problemem Cullena.

Dobry opiekun wypada niezwykle okazale pod względem aktorskim. Jessica Chastain to klasa sama w sobie, jednak to Eddie Redmayne wydaje się być królem ekranu tworząc jedną z najlepszych ról w swojej karierze. Bardzo stonowany w sposobie grania - tak naprawdę wybucha tylko raz i robi to kapitalnie! - tworzy postać, która budzi ambiwalentne emocje. Z jednej strony jest w nim coś niepokojącego, ale z drugiej wydaje się być dobrodusznym gościem godnym zaufania. Eddie Redmayne tworzy portret psychopaty, który nie musi wcale dokonywać bestialskich aktów przemocy, aby finalnie przerażać. A taką osobą jest Charles Cullen.

Zapewne film Tobiasa Lindholma nie będzie żadnym wielkim hitem platformy Netflix, ale uwierzcie, że warto z tym tytułem się zaznajomić. Dobry opiekun to wciągające kino, które przeraża na nieco innym poziomie, aniżeli klasyczne thrillery o seryjnych mordercach. Warto dać szansę!