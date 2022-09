Na szczęście na planie "Zołzy" pojawi się Bronisław Wrocławski, który pełnokrwistą kreacją uratuje film przed ubraniem konwencji ostrej satyry w pozy znane z pasma telewizji dla gospodyń domowych 5

„Nie będzie piętnastego sezonu?”- pytają zgodnie przerażeni aktorzy serialowego tasiemca, który urzekł miliony Polaków. Ceniona scenarzystka właśnie decyduje o losie kolejnych odcinków. Zaskoczeni aktorzy znani są głównie z niniejszej produkcji, na niej się wypromowali, dzięki tej złotonośnej kurze mogą pozwolić sobie na wysoki kredyt pod hipotekę. Królowa seriali może jednym machnięciem długopisu prolongować ich popularność i luksus, w jakim egzystują. Scenarzystka jednak nie podejmuje tymczasem decyzji. Aktorzy drugiego planu trwają w niepewności. Od tego momentu towarzyszyć będą wszechwładnej Annie Sobańskiej jako wyrzut sumienia. Czyhają na jej niepowodzenia, złośliwie je komentują, cieszą się z porażek scenarzystki. Ona sama wydaje się być świadoma swoich wad oraz własnej omnipotencji.

Ilona Łepkowska, która w filmie „Zołza” została Anną Sobańską, to rzeczywista bohaterka produkcji, powstałej na podstawie jej scenariusza. Autorka łzawej, realnej już telenoweli „M – jak miłość”, jaką uwiodła miliony Polek i zagnała do drugiego pokoju ich mężów zdecydowała się na zjadliwą ekspiację. Łepkowska postanowiła rozliczyć się sama ze sobą oraz ze swoimi współpracownikami, opowiadając, co dzieje się poza kadrem lukrowatego, łzawego tasiemca. Nie można przy tym odebrać Łepkowskiej dystansu wobec własnego dzieła. W filmie „Zołza” jest on nazwany „Rodzina idealna”. Bo i w rzeczywistości w „M- jak miłość” wszystko idzie z górki, każdy się kocha, nikt nie ma rzeczywistych problemów. „Pieprzone fikcje literackie!”- wrzeszczy Sobańska do aktorów, których od początku do końca wymyśliła. One ją zaś oplatają, szantażują, podlizują się, obgadują za plecami.

„Kiedy przychodzi wena, zwykle zastaje mnie przy pracy” – wykpi się zgrabnym bon motem zaczerpniętym z Picassa filmowa Anna. Serialowy świat Łepkowskej funkcjonuje z powodzeniem od dwudziestu niemal lat. Wymyślać wciąż nowe postaci, wątki, intrygi nie jest łatwo. Stąd być może w ramach higieny psychicznej oraz wyrównania rachunków z branżą wziął się film „Zołza”, który co prawda miał być komedią, ale stał się pamfletem na środowisko, w tym główną zainteresowaną. Owszem, Łepkowska najbardziej brutalna okazała się wobec siebie samej. Ale czy coś śmiesznego wynika stąd dla widza? Niewiele. Scenarzystka na pożytek dwójkowego pasma potrafi pisać zgrabne dialogi, powoływać do życia papierowych bohaterów, kreować nieznane w świecie ludzi prostych wodewilowe realia. W konwencję komedii nie da się ich wepchnąć, przynajmniej nie piórem Łepkowskiej.

„Jest pani zimną suką” – usłyszy Anna Sobańska od któregoś z odtrąconych aktorów. Nie wszyscy są wobec niej jednak nielojalni, a ci co są po premierze „Zołzy” zadrżą o los swoich kredytów. W roli wiodącej zagra Sobańską Małgorzata Kożuchowska. Do kolekcji w roli męża otrzyma Artura Żmijewskiego. To chyba najbardziej komediowy z wątków filmu „Zołza”. Duet Hanka Mostowiak i Ksiądz Mateusz to wszak kwintesencja tego, co plastikowe, wyidealizowane, wymyślone na potrzeby bajki. Nie pomogły w kwestii wyartykułowania walorów komicznych także epizodyczne posiłki wzięte ze scen kabaretowych: Jacek Borusiński i Paweł Koślik. Na szczęście na planie pojawi się również Bronisław Wrocławski, który pełnokrwistą, brawurową kreacją uratuje ten film przed ubraniem konwencji ostrej satyry w gładkie pozy znane z pasma telewizji dla gospodyń domowych.