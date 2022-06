Nudny i absolutnie niepotrzebny spin-off mojej ukochanej serii, który nawet na moment nie pozwala mi poczuć tego, co w 1995 roku mógł czuć Andy. 4

Buzz Astral powraca na ekrany, jednak tym razem nie jako plastikowa zabawka, a bohater filmu science-fiction, który sprawił, że Andy z serii "Toy Story" pokochał kultową postać.

Buzz Astral to spin-off legendarnej animowanej serii Pixara "Toy Story", w której jednym z głównych bohaterów był tytułowy Strażnik Kosmosu. W porównaniu do poprzednich filmów nie jest on już plastikową zabawką a bohaterem filmu kinowego, który w uniwersum "Toy Story" trafił do kin w 1995 roku i właśnie wtedy Andy po raz pierwszy miał okazję poznać Buzza. Teraz i my mamy okazję obejrzeć kosmiczną przygodę, która dla Andy'ego była tym samym czym dla nas chociażby "Gwiezdne wojny". Tak przynajmniej twierdzą ludzie odpowiedzialni za stworzenie Buzza Astrala.

Buzz Astral oraz inni Strażnicy Kosmosu wraz z grupą naukowców lądują na nieznanej planecie. Zostają tam zaatakowani przez tubylczy rój kosmicznych robali co skutkuje niemożnością ucieczki z planety oraz rozbiciem statku i utratą paliwa potrzebnego do kosmicznych podróży. Buzz oraz jego ludzie postanawiają zostać tu tak długo, aż nie uda się na nowo stworzyć odpowiedniej mieszanki pozwalającej na ucieczkę. Lata mijają, a sukces misji Astrala zdaje się być coraz bardziej odległy. Na domiar złego na horyzoncie pojawia się tajemniczy i nikczemny Zurg.

Już na wstępie mogę napisać, że Buzz Astral to absolutnie niepotrzebny spin-off mojej ukochanej serii, który nawet na moment nie pozwala mi poczuć tego, co w 1995 roku mógł czuć Andy wychodząc z kinowej sali. Jasne, że jest to opowieść skierowana głównie do młodszych widzów, jednak ja jako fan "Toy Story" miałem przecież okazję poznawać tę serię również, jako młody człowiek.

Teoretycznie ten film posiada wszystko co powinna mieć przygodówka science-fiction. Sporo akcji, podróże statkami, wielkie roboty, odniesienia do klasyki gatunku, postacie, którym da się kibicować i poczucie humoru, ale... no właśnie. Wszystko jest tak bardzo przewidywalne i zwyczajne - Pixar cały czas dba o detale, o to aby widzowie wyszli zachwyceni z seansu, aby widzieli budżet wykorzystany do realizacji filmu. Niestety wszystko jest na tyle nudne, że nie zrobiło to na mnie większego wrażenie. Nie pomaga również fakt, że akcja, której jest naprawdę sporo, jest słabo zainscenizowana, w żaden sposób nie dostałem sceny godnej zapamiętania, nie ma w tym filmie efektu wow.

Buzz Astral wyłamuje się również z kanonu "Toy Story" serwując nam zakończenie, które pewnie nie jeden fan uzna za kontrowersyjne. Dla mnie nie było ono jednak kontrowersyjne, a po prostu pójściem po linii najmniejszego oporu. Po raz kolejny w tym filmie twórcy pozwolili sobie na coś przewidywalnego, coś o czym pomyślałem sobie "ale będzie słabo, jeśli...". No i niestety to jeśli się zdarzyło.

Najmocniejszym puntem filmu są jednak relacje tytułowego bohatera z innymi postaciami. Na przód wysuwa się przede wszystkim postać Kotexa - elektronicznego kota-terapeuty, który nie tylko robi za kapitalnego comic-relifa całego filmu, ale także przyjaciela i kompana Buzza. Jest uroczy, ma zabawne teksty oraz jedne z nielicznych momentów, do których chętnie bym powrócił w formie wyciętych sekwencji. I to w zasadzie tyle. Nawet sam Buzz Astral nie jest tym samym Buzzem Astralem, którego znamy z "Toy Story", chociaż początek filmu zwiastował nam coś innego - zrzucam to oczywiście na karb rozwoju postaci w obu tych produkcjach i wybaczam.

Buzz Astral zdaje się być filmem, który sprawdziłby się zdecydowanie lepiej, jako krótkometrażowy spin-off, aniżeli pełnoprawny film kinowy, który poza małymi wyjątkami nudził mnie i raczej nie zachęcił do ponownego spotkania Strażnika Kosmosu w tej wersji. Prawdziwym Strażnikiem Kosmosu jest ten, którego znamy i kochamy z Toy Story. Sorry Andy, ale twój gust filmowy zdecydowanie odbiega od mojego!