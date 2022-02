Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Film, w którym spotkasz się z wieloma różnymi wątkami istotnymi dla współczesnego odbiorcy. 7

Matka/Android to widowisko, które na pewno spodoba się fanom postapokaliptycznego świata. To brutalny świat, gdzie reguły wyznaczają androidy. Są silniejsze i bardziej wytrzymałe od ludzi. Główna bohaterka wraz ze swoim chłopakiem stara się odpierać represje ze strony robotów. Czy im się to uda? Psychika ciężarnej kobiety jest wystawiona na dużą próbę. Jak sobie z tym poradzi?

Matka/Android (2021) - Chloë Grace Moretz

W filmie możesz liczyć oczywiście przede wszystkim na surrealistyczne sceny. Jest ich naprawdę sporo, a co za tym idzie, to prawdziwa rozrywka dla fanów takiego właśnie kina. Dzięki temu Twoje oko będzie na pewno zadowolone. Przy wielu scenach ogarnie Cię dreszczyk emocji, który wpakuje do Twojej głowy tylko jedno pytanie — co się zaraz stanie? Kilka sekund później już wszystko będzie jasne tylko i wyłącznie po to, aby za chwilę ogarnęło Cię kolejne zwątpienie i zwyżka silnych emocji.

Poruszany jest tutaj oczywiście wątek mądrych maszyn, które są obdarzone sztuczną inteligencją. Temat jest coraz bardziej aktualny nie tylko w filmowych pomysłach, ale również w rzeczywistości widzów. Dawniej oglądając podobne obrazy, można było odnieść wrażenie "niezłej bajki", jednak gigantyczny postęp technologiczny przyczynił się do tego, że wszystkie sny i pomysły twórców, są jak najbardziej bardzo możliwe. Szeroko omawianym tematem staje się bunt oraz zdolność do tak drastycznego myślenia, które potrafi obudzić w cyfrowych urządzeniach chęć przejęcia władzy oraz walczenia o swoje przeznaczenie. W ten sposób momentalnie stają się maszynami zniszczenia, które zamieniają miasta w zgliszcza.

Matka/Android (2021) - Chloë Grace Moretz

Twórcy proponują bardzo ciekawe ścieżki dźwiękowe. Idealnie pasują do danej chwili. Dzięki temu odpowiednio łączą się z grą aktorską, co wpływa pozytywnie na końcowy efekt oraz sprawianie docelowego wrażenia. W ten sposób widz jeszcze bardziej przeżywa wzruszające sceny oraz jeszcze mocniej czuje przypływ adrenaliny w momencie scen akcji z żywą muzyką. Podczas seansu naprawdę warto nastawiać uszu i wsłuchiwać się w piękne oraz pasujące kompozycje. Dzięki temu na pewno uda się odpowiednio odczuć klimat filmu, który jest bardzo ujmujący oraz wciągający.

Film w ładny sposób przedstawia również kwestię bezpieczeństwa oraz opieki, jakiej potrzebuje ciężarna kobieta. To próba męstwa i odwagi, która w takiej oprawie muzycznej staje się przyjemnym obrazem. Warto obejrzeć film nawet jeśli nie jesteś fanem postapokaliptycznych obrazów. Poruszane wątki na pewno obudzą w Tobie niejedno pytanie, które sprawi, że zanurzysz się w swoich przemyśleniach.